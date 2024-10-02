Тьяго Мотта: Мы сконцентрированы, и подходим к игре с уважением к сопернику, а также с максимальной самоотдачей

Сегодня на "Ред Булл Арене" местный "Лейпциг" будет принимать дома "Ювентус". Главный тренер "старой синьоры" Тьяго Мотта перед поединком подчеркнул, что его игрокам будет противостоять команда, которая очень хорошо играет в защите в этом сезоне.

"Мы подготовились к матчу с конкурентоспособной командой, которая играет в хороший футбол и много прессингует, нам нужно будет быть гибкими в своей игре, чтобы контролировать ситуацию и хорошо атаковать. Мы, как всегда, сконцентрированы, и подходим к игре с уважением к сопернику, а также с максимальной самоотдачей. Остальное не имеет значения, я сосредоточен лишь на "Юве" и на том, что мы должны сделать, чтобы достичь положительного результата. Тот факт, что это встреча двух команд с отличными защитными показателями, многое значит, это свидетельствует о солидности. Нужно будет выложиться на полную, играть в хороший футбол и защищаться так, как мы это делали до этого времени в этом сезоне. [Душан] Влахович в порядке, для нападающего важно забивать, но он должен продолжать упорно работать вместе со своими партнерами по команде. Даже без нападающего, который выходил на замену, команда должна быть динамичной, как и соперник", - заявил Тьяго Мотта.

Напомним, что в первом туре Лиги чемпионов "Ювентус" одержал победу над "ПСВ" (3:1), а "Лейпциг" потерпел поражение от "Атлетико Мадрид" (1:2).