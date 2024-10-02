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Тьяго Мотта: Мы сконцентрированы, и подходим к игре с уважением к сопернику, а также с максимальной самоотдачей

Лига Чемпионов

Итальянцу предстоит очередной серьезный тест

Тьяго Мотта: Мы сконцентрированы, и подходим к игре с уважением к сопернику, а также с максимальной самоотдачей

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сегодня на "Ред Булл Арене" местный "Лейпциг" будет принимать дома "Ювентус". Главный тренер "старой синьоры" Тьяго Мотта перед поединком подчеркнул, что его игрокам будет противостоять команда, которая очень хорошо играет в защите в этом сезоне.

"Мы подготовились к матчу с конкурентоспособной командой, которая играет в хороший футбол и много прессингует, нам нужно будет быть гибкими в своей игре, чтобы контролировать ситуацию и хорошо атаковать. Мы, как всегда, сконцентрированы, и подходим к игре с уважением к сопернику, а также с максимальной самоотдачей. Остальное не имеет значения, я сосредоточен лишь на "Юве" и на том, что мы должны сделать, чтобы достичь положительного результата. Тот факт, что это встреча двух команд с отличными защитными показателями, многое значит, это свидетельствует о солидности. Нужно будет выложиться на полную, играть в хороший футбол и защищаться так, как мы это делали до этого времени в этом сезоне. [Душан] Влахович в порядке, для нападающего важно забивать, но он должен продолжать упорно работать вместе со своими партнерами по команде. Даже без нападающего, который выходил на замену, команда должна быть динамичной, как и соперник", - заявил Тьяго Мотта.

Напомним, что в первом туре Лиги чемпионов "Ювентус" одержал победу над "ПСВ" (3:1), а "Лейпциг" потерпел поражение от "Атлетико Мадрид" (1:2).

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Ювентус (Турин) Тьяго Мотта
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Источник:
Ювентус
Опубликовал: Александр Гресь
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