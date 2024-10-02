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Полунин: Хотя Аталанта не принадлежит к итальянским топ-командам, Шахтеру будет очень тяжело
Эксперт дал свои советы, как играть против Аталанты
shakhtar.com
Экс-игрок сборной Украины Андрей Полунин оценил шансы "
"Не буду оригиналом, если скажу, что "горнякам" придется очень тяжело. Хотя "Аталанта" не принадлежит к итальянским топ-командам, но даже на фоне именитых клубов Серии А отличается игрой один в один, совершенной физподготовкой, позволяющей высоко прессинговать, качественно действовать в переходной фазе.
Убежден, что тренерский штаб "горняков" прекрасно знает эти качества команды из Бергамо. Чтобы бросить вызов "Аталанте" дончанам следует стараться преобладать в скорости, особенно на флангах, где будет больше пространства. Пожалуй, стоит взять на вооружение не присущие "Шахтеру" длинные передачи за спины защитников, эффективных в стартовом поединке Лиги чемпионов с "Болоньей". Надеюсь, что будут в арсенале горняков и домашние заготовки при розыгрыше стандартных положений.
Надо заставить "Аталанту" ошибаться, хотя склоняюсь к тому, что все закончится подписанием мирного соглашения", - сказал Полунин.
Напомним, что поединок "Шахтер" – "Аталанта" начнется сегодня в в 19:45, а UA-Футбол
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