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Ноль в атаке. Шахтер U-19 разгромно проиграл Аталанте в Юношеской лиге УЕФА
Итог матча - 0:3
shakhtar.com
Юношеская команда "
После импульсивной победы в первом туре над "Болоньей" 4:3 сегодняшний матч ожидался с оптимизмом, однако все пошло не так, как хотелось.
"Горняки" после провала в обороне пропустили уже на 10-й минуте матча, а в концовке первого тайма пропустили и второй гол после рикошета со штрафного.
Окончательно надежды испарились на 49-й минуте после того как Фиогбе оформил дубль.
Итоговые 0:3, говорят о том, что "горняки" сегодня были намного слабее соперника.
Шахтер U-19 - Аталанта U-19 0:3
Голы: Камара (10), Фиогбе (45, 49)
Шахтер U-19: Баглай, Дрозд (Решетников, 74), Башмарин, Костюк, Огарков, Бундаш (Тиутиунов, 55), Сметана (Кострица, 69), Трифаненко, Цуканов, Стрельчук (Галонский, 55), Ломага (Петрук, 74)
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