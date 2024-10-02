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Ноль в атаке. Шахтер U-19 разгромно проиграл Аталанте в Юношеской лиге УЕФА

Лига Чемпионов

Итог матча - 0:3

Ноль в атаке. Шахтер U-19 разгромно проиграл Аталанте в Юношеской лиге УЕФА

shakhtar.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Юношеская команда "Шахтера" U-19 провела свой второй матч в группе Юношеской лиги УЕФА. Соперником "горняков" была "Аталанта".

После импульсивной победы в первом туре над "Болоньей" 4:3 сегодняшний матч ожидался с оптимизмом, однако все пошло не так, как хотелось.

"Горняки" после провала в обороне пропустили уже на 10-й минуте матча, а в концовке первого тайма пропустили и второй гол после рикошета со штрафного.

Окончательно надежды испарились на 49-й минуте после того как Фиогбе оформил дубль.

Итоговые 0:3, говорят о том, что "горняки" сегодня были намного слабее соперника.

Шахтер U-19 - Аталанта U-19 0:3

Голы: Камара (10), Фиогбе (45, 49)

Шахтер U-19: Баглай, Дрозд (Решетников, 74), Башмарин, Костюк, Огарков, Бундаш (Тиутиунов, 55), Сметана (Кострица, 69), Трифаненко, Цуканов, Стрельчук (Галонский, 55), Ломага (Петрук, 74)

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жажа_the_best (Харьков)
02.10.2024 в 18:16
Белик: Базар Лига!
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