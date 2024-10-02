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Грам, Степаненко, Крыськив и Эгиналду - в старте Шахтера на Аталанту

Лига Чемпионов
Обновлено

Стартовые составы команд

Грам, Степаненко, Крыськив и Эгиналду - в старте Шахтера на Аталанту

instagram.com/fcshakhtar

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 2 октября, "Шахтер" проведет свой второй матч в основном раунде Лиге чемпионов. "Горняки" в Гельзенкирхене примут "Аталанту".

Матч начнется в 19:45 и уже известны стартовые составы команд.

"Шахтер": Ризнык, Грам, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Степаненко, Крыськив, Марлон, Судаков, Зубков, Эгиналду.

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Запасные: Фесюн, Франьич, Азаров, Винисиус, Конопля, Швед

"Аталанта": Канесекки, Колашинац, Джимшити, Коссуну, Дзаппакоста, Эдерсон, де Роон, Белланова, Лукман, Самарджич, де Кателаре

Запасные: Руй Патрисиу, Росси, Годфри, Куадрадо, Пашалич, Дзаньоло, Палестра, Ретеги, Коми, Манцони, Влахович, Дель Лунго

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.

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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
02.10.2024 в 19:01
Если на поле у сепаров выходит Грам. Значит пьем уже за победу Аталанты триста грамм!
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Комментарии 3
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жажа_the_best (Харьков)
02.10.2024 в 19:01
Если на поле у сепаров выходит Грам. Значит пьем уже за победу Аталанты триста грамм!
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0
2
avatar
Пан Коцький (Єкабпілс)
02.10.2024 в 19:27
Если Жажа гомосек -- выймем водку мы с сусек !
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1
1
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жажа_the_best (Харьков)
02.10.2024 в 19:36
Сынок, ты уже разбудил Лаймочку? Пора ее уже на ужин вести в доме престарелых..
 
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