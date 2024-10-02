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Грам, Степаненко, Крыськив и Эгиналду - в старте Шахтера на Аталанту
Стартовые составы команд
instagram.com/fcshakhtar
Сегодня, 2 октября, "
Матч начнется в 19:45 и уже известны стартовые составы команд.
"Шахтер": Ризнык, Грам, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Степаненко, Крыськив, Марлон, Судаков, Зубков, Эгиналду.
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Запасные: Фесюн, Франьич, Азаров, Винисиус, Конопля, Швед
"Аталанта": Канесекки, Колашинац, Джимшити, Коссуну, Дзаппакоста, Эдерсон, де Роон, Белланова, Лукман, Самарджич, де Кателаре
Запасные: Руй Патрисиу, Росси, Годфри, Куадрадо, Пашалич, Дзаньоло, Палестра, Ретеги, Коми, Манцони, Влахович, Дель Лунго
Напомним, что UA-Футбол проведет
Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.
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