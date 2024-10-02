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Шахтер пропустил от Аталанты в середине первого тайма. ВИДЕО
После розыгрыша штрафного на фланге
Getty Images/Global Images Ukraine
"Шахтер" проводит свой второй матч в основном раунде Лиге чемпионов. "Горняки" в Гельзенкирхене принимают "Аталанту".
"Шахтер" вышел на игру в три центрбека и два опорника, но все равно пропустил на 21-й минуте.
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Грам привез штрафной на фланге, после розыгрыша которого Джимcити первый разобрался в штрафной "горняков" – 0:1.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
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