ЛЧ. Жирона - Фейенорд 2:3. Насыщенный матч с кучей ошибок

Лига чемпионов. 2 тур

02.10.2024. Эстадио Мунисипаль де Монтильиви, Жирона

Главный арбитр: Урс Шнидер (Швейцария)

Жирона - Фейенорд 2:3

"Жирона": Гассанига, Мартинес, Лопес, Крейчи, Гутьеррес, ван де Бек (Порту 82), Эррера (Солис Ромеро 82), Мартин, Цыганков (Данжума 29), Хиль (Асприлья 75), Миовски (Стуани 75)

"Фейенорд": Велленройтер, Лотомба (Гонсалес 82), Белен, Ганцко, Буэну (Траунер 71), Тимбер, Хван, Миламбо (Иванушец 82), Бен-Осман (Зерруки 61), Пайшан, Уэда (Карранса 71)

Предупреждения: Эррера 4, Мартин 35, Лопес 45+1, Данжума 49, ван де Бек 75, Стуани 88 - Осман 14, Буэну 60, Хван Ин Пом 64

Голы: Лопес 19, ван де Бек 74 - Эррера (аг) 23, Миламбо 33, Крейчи (аг) 79

Нереализованные пенальти: Миовски 67 - Уэда 36

Сегодня исторический день для "Жироны". Клуб провел первый в своей истории домашний матч Лиги чемпионов. И можем вам проанонсировать, что это не единственная новость, с которой можно поздравить каталонцев.

Старт матча был за хозяевами. Первый опасный момент в игре создал Виктор Цыганков на 6-й минуте. Наш соотечественник обыграл защитников и сильно пробил в ближний угол ворот. Голкипер выдал великолепный сейв - его выставленная в сторону рука спасла от гола.

Активность "Жироны" принесла плоды. На 20-й минуте команда результативно использовала угловой. Лопес сориентировался вблизи ворот Велленройтера, оказавшись в том месте, где нужно. Он выиграл борьбу у защитника и протолкнул мяч в ворота с близкого расстояния до ворот. Таким образом Лопес вошел в историю "Жироны", ведь оформил первый гол клуба в рамках выступлений в Лиге чемпионов. Поздравляем каталонцев.

Но долго порадоваться не получилось. Через несколько минут "Фейеноорду" удалось сравнять счет. Причем также благодаря стандарту. Подача со штрафного удара нашла голову Тимбера, а дальше кожаный рикошетом от Эрреры залетел в сетку ворот.

На 29-й минуте поле вынужденно покинул Цыганков. Во время спринта полузащитник потянул ногу, и не смог продолжить игру. С этого времени "Фейенорд" забрал инициативу к своим ногам. Не скажем, что это как-то связано с Цыганковым, но факт остается фактом. На 33-й минуте гости забили во второй раз. Миламбо принял передачу, нашел свободное пространство и отправил мяч в нижний левый угол.

Беды "Жироны" продолжились через какие-то мгновения после изменения счета. Гассанига отдал ужасный неудобный пас на Мартина, который был окружен соперниками. Эпизод привел к фолу Ивана в штрафной площади. Это пенальти. Хозяевам повезло, что голкипер исправился сейвом. Уэда оппонента не переиграл.

Казалось, что во втором тайме игра немного успокоилась. Но это только казалось. Уже на старте тайма "Жирона" сравняла счет благодаря автоголу Ганцко. Однако офсайд у ван де Бека, который простреливал с фланга, не позволил засчитать это взятие ворот. Каталонцы побежали искать новую возможность для гола. И нашли. Голкипер "Фейеноорда" сбил игрока "Жироны" у своих ворот, поэтому арбитру пришлось назначать пенальти. Но, как оказалось, в данном матче одиннадцатиметровый не так легко реализовать. Миовски, как и Уэда в первом тайме, не сумел переиграть стаража ворот.

На 73-й минуте "Жирона" все же добилась своего. Просто захватывающий проход Данжумы мимо 4-х соперников завершился прострелом в центр штрафной и ударом ван де Бека. Это первый гол за "Жирону" для нидерландца.

На ничейный результат "Фейенорд" не соглашался. Немного усилий и им удалось быстро вернуть преимущество в счете. Не поверите, но Гассанига ошибся чуть ли не в идентичном стиле, как в матче с "ПСЖ". Снова прострел с левого фланга, и снова мяч от вратаря залетает в ворота. Просто какое-то несчастье...

Конечно, "Жирона" попыталась в очередной раз отыграться, но времени не хватило. Второе подряд поражение в Лиге чемпионов для каталонцев. С таким количеством ошибок в Лиге чемпионов успеха не получить. К сожалению, в новом сезоне команда Цыганкова никак не может выстроить стабильность и выйти на победный путь. Что поделаешь - потеря нескольких ключевых игроков в летнее межсезонье сказалась.