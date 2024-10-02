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Просто бардак в обороне. Шахтер пропустил второй гол от Аталанты. ВИДЕО
0:2 к перерыву
Фото: ФК Шахтар/Автор - невідомий
"Шахтер" играет свой второй матч в основном раунде Лиге чемпионов. "Горняки" в Германии принимают "Аталанту".
"Шахтер" вышел на игру в три центрбека и два опорника, но все равно пропустил на 21-й минуте.
Грам привез штрафной на фланге, после розыгрыша которого Джимсити первый разобрался в штрафной "горняков".
Ну и как итог бардака в обороне украинской команды – второй гол "Аталанты" на 44-й минуте от Лукмана.
0:2 к перерыву и просвета не видно.
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Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
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