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Просто бардак в обороне. Шахтер пропустил второй гол от Аталанты

Лига Чемпионов
Обновлено

0:2 к перерыву

Просто бардак в обороне. Шахтер пропустил второй гол от Аталанты

Фото: ФК Шахтар/Автор - невідомий

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" играет свой второй матч в основном раунде Лиге чемпионов. "Горняки" в Германии принимают "Аталанту".

"Шахтер" вышел на игру в три центрбека и два опорника, но все равно пропустил на 21-й минуте.

Грам привез штрафной на фланге, после розыгрыша которого Джимсити первый разобрался в штрафной "горняков".

Ну и как итог бардака в обороне украинской команды – второй гол "Аталанты" на 44-й минуте от Лукмана.

0:2 к перерыву и просвета не видно.

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