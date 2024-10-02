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Уже три. Шахтер пропускает и третий гол от Аталанты. ВИДЕО
Все не просто плохо, а ужасно
Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол
"Шахтер" сыграл свой второй матч в основном раунде Лиге чемпионов. "Горняки" в Германии принимали "Аталанту".
"Шахтер" вышел на игру в три центрбека и два опорника, но все равно пропустил на 21-й минуте.
Грам привез штрафной на фланге, после розыгрыша которого Джимсити первый разобрался в штрафной "горняков".
Ну и как итог бардака в обороне украинской команды – второй гол "Аталанты" на 44-й минуте от Лукмана, а сразу после перерыва – и третий от Беллановы.
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0:3 к 50-й минуте, и возможно, это еще не конец.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
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