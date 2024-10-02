Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Все к одному. Степаненко получил травму в матче с Аталантой
Катастрофа, а не матч
Фото: Шахтар
"Шахтер" проводит свой второй матч в основном раунде Лиге чемпионов. "Горняки" в Германии принимают "Аталанту" и к середине второго тайма "горят" 0:3.
И как оказалось, это не единственная проблема команды. Во втором тайме получил травму и был заменен Тарас Степаненко.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Капитан указывал на проблемы с коленом, так что травма может быть серьезной.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Украина драматически проиграла Бразилии в полуфинале Чемпионата мира по футзалу. Как это было
- Полуфинал ЧМ-2024 по футзалу. Украина после первого тайма обыгрывает Бразилию
- Украина – Бразилия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала ЧМ по футзалу
- Аталанта изменила планы на матч ЛЧ против Шахтера из-за инцидента в аэропорту Бергамо
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн