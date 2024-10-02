Все к одному. Степаненко получил травму в матче с Аталантой

"Шахтер" проводит свой второй матч в основном раунде Лиге чемпионов. "Горняки" в Германии принимают "Аталанту" и к середине второго тайма "горят" 0:3.

И как оказалось, это не единственная проблема команды. Во втором тайме получил травму и был заменен Тарас Степаненко.

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Капитан указывал на проблемы с коленом, так что травма может быть серьезной.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.