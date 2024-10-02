ЛЧ. Шахтер – Аталанта 0:3. Небо и земля

Лига чемпионов, второй тур

"Арена АуфШальке" (Гельзенкирхен)

Главный арбитр: Жуау Пиньейру (Португалия)

Класс перевесил "Шахтер". Не порядок, не индивидуальность. Просто "Шахтер". Бергамаски были более быстрые, более креативные, более точные, более интенсивно прессинговали. Отсюда и такой результат, за которым наблюдали 21 636 болельщиков.

В первую очередь удивила схема "Шахтера". Три защитника, насыщенный центр поля, без чистого форварда и совсем без крыльев атаки и обороны. Но гости и этот пазл разгадали.

Старт встречи был ознакомительным. Команды по очереди подходили к чужим воротам, пока "Аталанта" после разведки не пошла в наступление. Первый удар на 12-й минуте был именно от нее. Лукман получил мяч в штрафной, сместил его под левую ногу и пробил вдали от правой стойки. Впоследствии он же и простреливал – там мяч вынес Матвиенко. На 19 минуте Лукман также обострял разрезным пасом в пределах штрафного вперед на партнера, но там на опережение сыграл Ризнык.

И именно после прострела-подачи Лукмана был забит гол на 21-й минуте матча. Гости разыграли стандарт коротким пасом, нигериец запустил мяч в штрафную, где круглый дошел до Дьимсити – албанец обыграл голкипера с близкого расстояния. У Ризныка шансов не было.

На 24 минуте пробил Самарджич выше ворот, минуту спустя его удар с нескольких метров после рикошета полетел рядом с правой стойкой. На 32 дали пробить де Кетеларе с линии штрафной после отличной позиционной атаки гостей.

Между тем Бондарь очень хорошим разрезным пасом нашел Марлона Гомеса впереди на свободном к воротам пространстве, но ему не хватило скорости ворваться в штрафную и именно обострить: защитник прервал его прострел. Затем после розыгрыша Судакова и Криськива в центре поля мяч дошел направо до Зубкова – он прострелил в руки голкиперу.

На 36-й минуте после навеса с правого фланга Лукман освободился от опеки Бондаря и пробил в перекладину. Впоследствии еще был один удар от гостей чуть ли не с пределов вратарской – в руки Ризныку.

И в конце концов в раздевалку "Аталанта" забила второй раз. "Горняки" отбирали мяч на подступах к своей штрафной, но так и не смогли это сделать после нескольких прикосновений к нему. Позиционная атака бергамасков сразу переросла в скорую после того, как они отправили мяч в штрафную. Оттуда на Лукмана прострелил Колащинац. Нигериец к ассисту добавил еще и гол.

Ноль ударов от "Шахтера" в первом тайме – результат атакующей игры дончан. И первым, кто это сделал после перерыва, стал вышедший на поле на 46 минуте Конопля. И сразу же у него был реальный шанс – мяч пролетел совсем рядом со штангой.

Но на 48 минуте снова "Шахтер" пропустил. С фланга именно Конопли подачу выполнил Дзаппакоста, а Педро Энрике проиграл верховую борьбу Беллану. 0:3. "Динамо" – "Лацио", переодевайся... Мы тебя узнали.

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

Более того, на 52 минуте было попадание в штангу ворот Ризныка от Дзаппакосты. Сразу в ответ Судаков протянул мяч и из-за пределов штрафной пробил мимо левого угла ворот.

"Горняки" не часто давали гостям заходить в штрафную, но пробивать из-за пределов – пожалуйста. На 60 минуте Ризнык в одном из таких моментов спас от удара Самарджича.

Игра продолжала развиваться без центра поля. Судаков пытался освобождать зоны, туда смещались фланговые игроки. Один из таких моментов создал атаку, которая завершилась ударом Зубкова метров с 18 выше ворот. Немного не приложил корпус. Со временем "Шахтер" начал больше атаковать. Были дальние удары, навесы. Но без опасности. Параллельно еще и Степаненко потеряли из-за травмы. Не очень веселым получился этот второй тайм.

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

"Горняки", как и "Динамо", также проигрывают номинально дома итальянскому клубу со счетом 0:3. Только вот у киевлян против римлян было гораздо больше поводов отличиться, чем у этого, как нам постоянно отмечают, атакующего "Шахтера". Но проблемы в защите те же. Здесь наши гранды – братья по несчастью.

"Шахтер" (Донецк, Украина) – "Аталанта" (Бергамо, Италия) 0:3

Голы: Дьимсити 21, Лукман 44, Белланова 48

"Шахтер": Ризнык – Грамм (Конопля 46), Бондарь, Матвиенко – Марлон Гомес (Кевин 63), Крыськив, Степаненко (Бондаренко 63), Педро Энрике – Судаков – Эгиналдо (Траоре 63), Зубков (Невертон 74)

"Аталанта": Карнесекки – Коссуну (Годфри 84), Дьимсити (Пашалыч 46), Колашинац – Белланова (Куадрадо 76), де Рон, Эдерсон, Дзаппакоста – Самарджич, де Кетеларе (Дзаньоло 60), Лукман

Предупреждения: Грамм 20 – Дзаньоло 78, Гасперини 78 (за пределами поля), Эдерсон 84