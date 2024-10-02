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ЛЧ. Шахтер – Аталанта 0:3. Небо и земля

Лига Чемпионов
Обновлено

"Горняки" повторили недавнее "достижение" "Динамо"

ЛЧ. Шахтер – Аталанта 0:3. Небо и земля

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига чемпионов, второй тур

"Арена АуфШальке" (Гельзенкирхен)

Главный арбитр: Жуау Пиньейру (Португалия)

Класс перевесил "Шахтер". Не порядок, не индивидуальность. Просто "Шахтер". Бергамаски были более быстрые, более креативные, более точные, более интенсивно прессинговали. Отсюда и такой результат, за которым наблюдали 21 636 болельщиков.

В первую очередь удивила схема "Шахтера". Три защитника, насыщенный центр поля, без чистого форварда и совсем без крыльев атаки и обороны. Но гости и этот пазл разгадали.

ЛЧ. Шахтер – Аталанта 0:3. Небо и земля - изображение 1

Старт встречи был ознакомительным. Команды по очереди подходили к чужим воротам, пока "Аталанта" после разведки не пошла в наступление. Первый удар на 12-й минуте был именно от нее. Лукман получил мяч в штрафной, сместил его под левую ногу и пробил вдали от правой стойки. Впоследствии он же и простреливал – там мяч вынес Матвиенко. На 19 минуте Лукман также обострял разрезным пасом в пределах штрафного вперед на партнера, но там на опережение сыграл Ризнык.

И именно после прострела-подачи Лукмана был забит гол на 21-й минуте матча. Гости разыграли стандарт коротким пасом, нигериец запустил мяч в штрафную, где круглый дошел до Дьимсити – албанец обыграл голкипера с близкого расстояния. У Ризныка шансов не было.

На 24 минуте пробил Самарджич выше ворот, минуту спустя его удар с нескольких метров после рикошета полетел рядом с правой стойкой. На 32 дали пробить де Кетеларе с линии штрафной после отличной позиционной атаки гостей.

Между тем Бондарь очень хорошим разрезным пасом нашел Марлона Гомеса впереди на свободном к воротам пространстве, но ему не хватило скорости ворваться в штрафную и именно обострить: защитник прервал его прострел. Затем после розыгрыша Судакова и Криськива в центре поля мяч дошел направо до Зубкова – он прострелил в руки голкиперу.

На 36-й минуте после навеса с правого фланга Лукман освободился от опеки Бондаря и пробил в перекладину. Впоследствии еще был один удар от гостей чуть ли не с пределов вратарской – в руки Ризныку.

И в конце концов в раздевалку "Аталанта" забила второй раз. "Горняки" отбирали мяч на подступах к своей штрафной, но так и не смогли это сделать после нескольких прикосновений к нему. Позиционная атака бергамасков сразу переросла в скорую после того, как они отправили мяч в штрафную. Оттуда на Лукмана прострелил Колащинац. Нигериец к ассисту добавил еще и гол.

Ноль ударов от "Шахтера" в первом тайме – результат атакующей игры дончан. И первым, кто это сделал после перерыва, стал вышедший на поле на 46 минуте Конопля. И сразу же у него был реальный шанс – мяч пролетел совсем рядом со штангой.

Но на 48 минуте снова "Шахтер" пропустил. С фланга именно Конопли подачу выполнил Дзаппакоста, а Педро Энрике проиграл верховую борьбу Беллану. 0:3. "Динамо" – "Лацио", переодевайся... Мы тебя узнали.

ЛЧ. Шахтер – Аталанта 0:3. Небо и земля - изображение 2
Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

Более того, на 52 минуте было попадание в штангу ворот Ризныка от Дзаппакосты. Сразу в ответ Судаков протянул мяч и из-за пределов штрафной пробил мимо левого угла ворот.

"Горняки" не часто давали гостям заходить в штрафную, но пробивать из-за пределов – пожалуйста. На 60 минуте Ризнык в одном из таких моментов спас от удара Самарджича.

Игра продолжала развиваться без центра поля. Судаков пытался освобождать зоны, туда смещались фланговые игроки. Один из таких моментов создал атаку, которая завершилась ударом Зубкова метров с 18 выше ворот. Немного не приложил корпус. Со временем "Шахтер" начал больше атаковать. Были дальние удары, навесы. Но без опасности. Параллельно еще и Степаненко потеряли из-за травмы. Не очень веселым получился этот второй тайм.

ЛЧ. Шахтер – Аталанта 0:3. Небо и земля - изображение 3
Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

"Горняки", как и "Динамо", также проигрывают номинально дома итальянскому клубу со счетом 0:3. Только вот у киевлян против римлян было гораздо больше поводов отличиться, чем у этого, как нам постоянно отмечают, атакующего "Шахтера". Но проблемы в защите те же. Здесь наши гранды – братья по несчастью.

"Шахтер" (Донецк, Украина) – "Аталанта" (Бергамо, Италия) 0:3

Голы: Дьимсити 21, Лукман 44, Белланова 48

"Шахтер": Ризнык – Грамм (Конопля 46), Бондарь, Матвиенко – Марлон Гомес (Кевин 63), Крыськив, Степаненко (Бондаренко 63), Педро Энрике – Судаков – Эгиналдо (Траоре 63), Зубков (Невертон 74)

"Аталанта": Карнесекки – Коссуну (Годфри 84), Дьимсити (Пашалыч 46), Колашинац – Белланова (Куадрадо 76), де Рон, Эдерсон, Дзаппакоста – Самарджич, де Кетеларе (Дзаньоло 60), Лукман

Предупреждения: Грамм 20 – Дзаньоло 78, Гасперини 78 (за пределами поля), Эдерсон 84

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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
02.10.2024 в 22:59
Правда смотрю Реал горит после 1 тайма. Это настораживает и пугает меня...
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Комментарии 64
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жажа_the_best (Харьков)
02.10.2024 в 22:59
Правда смотрю Реал горит после 1 тайма. Это настораживает и пугает меня...
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жажа_the_best (Харьков)
02.10.2024 в 22:58
Завтра ещё вонючки рашиста суркиса проиграют и неделю можно считать успешной!
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Геродот (Винница)
02.10.2024 в 22:53
Не знаю, как у кого, а у меня после первого тайма было только одно желание - побыстрее бы этот ужас закончился. Счет 0:3 закономерный и еще по-божески, если учесть сколько возможностей Аталанта не реализовала. Объективная причина такой игры понятна - слабый украинский чемпионат, откуда свалили более-менее приличного уровня иностранцы. Но главные причины - субъективные. Одна из них - провал в комплектации команды, за что прямую ответственность несут Палкин и Срна. Накупили, словно на оптовом рынке, кучу иностранцев, одинаково серых и слабых. Разве что Кевин немного выделяется, но и он сник на фоне блеклой игры всей команды. Исчезло то, чем всегда славился Шахтер - атака команды. После травмы Сикана вообще нет нормального нападающего. Траоре растерял форму, а мелкий Эгиналду сегодня отлетал как мячик от защитников Аталанты. А других-то нападающих больше нет. Вторая причина - Пушич - не подготовил команду к чемпионату. Старт чемпионата провален. Непонятно, в какой футбол играет команда, каков ее основной состав. Почему так много брака в передачах и нет каких-то осмысленных комбинаций в атаке? Почему так и не отлажена игра в защите? Похоже, что Пушич растерялся и не знает, что дальше делать. Видимо не по Сеньке шапка оказалась, ошиблись с его приглашением. Наверное настала пора Ахметову вмешаться, искать более квалифицированного тренера, иначе и чемпионство профукаем, и в еврокубках и далее будем отгребать по самое не хочу.
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Консул (Звягель )
02.10.2024 в 22:31
Такого слабкого і розібраного Шахтаря я давно не пам ятаю.
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Вarcelinius
02.10.2024 в 22:29
Есть предложение к руководству Шахтёра. За каждое поражение разыгрывать одну повестку на фронт после игры среди украинцев. А среди бразильцев билет назад домой в фавелы. Глядишь и в ворота начнут попадать... и пойдут победы.
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Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
02.10.2024 в 22:27
Жах! А шо не Жах? Нажаль це ШАХ….
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vlotko (Броди)
02.10.2024 в 22:18
Шахтар, придбав чорненьких навіть не другого сорту, а третього. Вони далекі від своїх побратимів з Аталанти.
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Fata Morgana (Запорожье)
02.10.2024 в 22:17
Этот Шахтёр проиграл бы с треском нашей футзальной сборной!! Вот где МУЖИКИ! И это несмотря на 2:3 от пятикратных бразилов которые только благодаря пенальке вырвали у нас победу!
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oleg dynamo (львівська)
02.10.2024 в 22:16
треба міняти "кінолога",тих кого шахтар накупив він їм не підходить....
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Віктор Бокасса (Betwmount)
02.10.2024 в 22:16
Ахметов: краще програти Аталанті 0-3, як шахтар, ніж Лаціо як Динамо...
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Comment06 (Украина)
02.10.2024 в 22:16
Перед цією ганьбою Шахтаря транслювали півфінал ЧС з футзалу Украіна- Бразилія(2:3). Наші хлопці дали бій кудесникам м'яча і були близьки до перемоги. Так, наші поступалися в індивідуальній техниці, але компенсували злагодженою командною грою, самовідданістю, незламністю. І ось це безхребетне, імпотентне, безвільне страховисько! Жодного удару в площину воріт! Дуже здивуюся, якщо Ахметов не звільнить горе-тренера Пашича і Ко, та і переполовинити недогравців з українськими і бразильскими пашпортами не заважало б. Давно не бачив такого сорому !
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Spokoyno (Київ)
02.10.2024 в 22:10
"Впізнаю брата Ш..." Ті ж сами проблеми з комплектуванням зірковими легіонерами, неповноцінне тренування в тамбурі поїздів та відновлення в кріслах автобусів / літаків à la guerre comme à la guerre Можна валити на тренерів, тим більш на нього вже багато "нарили", утім навряд чи хтось прийде і по всій Україні буде війна, а у гірників мир та благоденствіє
sticker
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Зритель (Харьков)
02.10.2024 в 22:07
Виникає питання - Шахтар та Динамо за весь зас групових турнірів заб'ють бодай один гол на двох?
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Вarcelinius
02.10.2024 в 22:14
Есть надежды на автогол.
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
02.10.2024 в 22:07
Примудрився ж я все це побачити ... Ще й після тутешньої статті про глибоку кризу Аталанти ... Шедеврально . Карма за Йовічевіча .
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Mexxxxx (Просяная)
02.10.2024 в 22:10
Ну так все ж співпало. Якби не криза Аталанти було б штук десять, а так легенько відскочили
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Вarcelinius
02.10.2024 в 22:12
Да уж, при Йове была Команда...
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жажа_the_best (Харьков)
02.10.2024 в 22:07
Ноль в створ ворот от нулевой команды. Удар Конопли щёчкой на исполнение, кривой удар Бондаренко левой, дальний от Судакова. И всё мимо! Просто кошмар! Оставайтесь как Мудрик после игры и ре-пе-пе-пе-пе-тируйте
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Віктор Бокасса (Betwmount)
02.10.2024 в 22:17
Твій Мудрик за два роки вже зкотився до 30 млн зі 100. Хоча й це нереальна ціна.
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жажа_the_best (Харьков)
02.10.2024 в 22:57
а какая реальная?
 
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жека-киев (биг виладж)
02.10.2024 в 22:05
Безпорадність. ... .А Йовічевіч, їм був поганий))). А це ж ше було, на початку повномасштабного вторгнення, і склад в Шахтаря, був не краще.
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Archimukachevo
02.10.2024 в 22:02
Просто клоуни,безпорадні як вівці
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
02.10.2024 в 22:01
Наш орієнтир - Андорра, Ліхтенштейн, Фарерські острови. Треба звикати. Народжені повзати- літати не можуть.
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СаШок1
02.10.2024 в 21:59
Що ви кидаетесь лайном один в одного? Наразі це реальний рівень нашего футболу.Бо війна и таке інше. Що Шахтар,що ДК будуть цієї осені отримувати повни торби.Всі хто тут розводить срач ,ви просто відірвані від реальності.
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жажа_the_best (Харьков)
02.10.2024 в 21:57
Аталанта сегодня просто поиздевалась над донецкими вонючками. Делала все что хотела. Видео этого матча я настоятельно рекомендую всем командам УПЛ к просмотру как учебное пособие как обыгрывать вонючее ахметостадо...
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vlotko (Броди)
02.10.2024 в 22:25
Давайте не будемо забувати, що грали проти володаря Кубка ЛЄ, а це не "банька з дьогтем" .
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жажа_the_best (Харьков)
02.10.2024 в 22:46
ахметостадо тоже обладатель Кубка УЕФА 2009 года. Так что по этим показателям у них ничья. Правда тогда ахметов купил сепарам эту игрушку, а Аталанта своими силами, на морально волевых выиграла этот европейский трофей. Тут громадная разница..
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
02.10.2024 в 21:55
пушич на прессухе: к ребятам претензий нет, бла-бла-бла...
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Вarcelinius
02.10.2024 в 22:18
У пацанов есть претензии к Пушичу. Шахтёр никогда порожняк не гнал.
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vlotko (Броди)
02.10.2024 в 22:31
А які претензії, цим складом кращий результат Щд показати не може проти команди такого рівня, можливо, з іншими результат буде кращим.
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Александр 22442244 (Миколаїв)
02.10.2024 в 21:55
Ребят, не надо здесь сильно переживать, Динамо и Шахтёр это сейчас просто другого уровня футбол. Такие реалии, увы.И привыкайте, нам будут почти в каждом матче много забивать, делать минусовую фору команды, так как в этом новом формате ЛЧ и ЛЕ особенно важна разница забитых и пропущенных мячей - при равенстве очков это первый критерий из 10 других критериев.Поэтому бить нас будут сильно.Перед началом этих еврокубков были мнения, что, возможно, новый формат пойдёт на пользу нашим клубам и им будет немного легче, но, как мы видим, это не так...И в завершении скажу, не буду сегодня говорить, сколько я поставил на Аталанту в различных вариациях (в отличие от матча с Лацио, уж простите меня), не хочу сегодня никого драконить.Всем спасибо.Ещё мне очень желательно что бы Реал сегодня хотя бы не проиграл Лиллю.
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Mexxxxx (Просяная)
02.10.2024 в 21:54
Начал смотреть сразу после полуфинала с бразильцами настоящих наших футболистов, пусть и футзальных. Вот это точно небо и земля, на фоне великого матча в полуфинале игра Шахтера на контрасте показалась еще более позорной, безвольной и безнадежной. Никакого понятия что и как, просто вышли побывать на поле, все с обреченными лицами. Ясно стянули, собрали, ясно что в команде отсутствует тренер как понятие, ну чтоб вот так вообще никак играть...
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жажа_the_best (Харьков)
02.10.2024 в 21:53
Если верить предсказаниям эксперта Леоненко , то пушич как раз в эту минуту собирает свой чемодан и готовицца ехать в Боснию домой!
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sametoy10 (Київ-Світловодськ)
02.10.2024 в 21:51
Після цієї гри Судаков ще подорожчав на 100млн
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Александр 22442244 (Миколаїв)
02.10.2024 в 21:55
Ахахахахххх...))))
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tekutiev (донецк,Украина)
02.10.2024 в 21:59
завтра за шляпаренко дадут 400
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жажа_the_best (Харьков)
02.10.2024 в 21:50
Усралекс что с епалом??
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Вarcelinius
02.10.2024 в 21:49
После 1 тайма выключил. Ни одного удара в СТОРОНУ ворот. Колы такэ було? Пушич, на выход нах! Ах, да... и Серну нах тоже.
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oda1979 (Запорожье)
02.10.2024 в 21:50
Вернись в палату. Тебя там ждут
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oda1979 (Запорожье)
02.10.2024 в 21:49
Нешахтер позор украинского футбола.
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aleks68
02.10.2024 в 21:51
кривбасс-"гордость"украинского футбола
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КотТангенс (Украина)
02.10.2024 в 21:48
Удари в площину воріт - 0. (За півтори години!)
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aleks68
02.10.2024 в 21:47
не смотрел.но судя по отзывам был полный пи...ец?что дальше?повесить всех собак на пушича и выгнать.выгнать и палкина с срной за мусор набранный в команду.поможет или нет не знаю.но ахметову пора что-то решать иначе будет ещё хуже
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TIRAN (Донецк (Украина!))
02.10.2024 в 21:49
пока не наберут игроков с желанием играть (бить по воротам, отдавать пасы, отбирать мяч, страховать партнёров, ...), так и будет это унылое зрелище с беговыми карликами
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Вarcelinius
02.10.2024 в 21:55
шелупонь мелкосортная в атаке
 
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Лекарь (село Дарниця)
02.10.2024 в 21:46
Упс. Хтось ще хоче поржати з Динамо? "Лідер УПЛ поступився середняку Серії А"!!!! А тут, раптом: "Чемпіон України поступився...". Буває.
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tekutiev (донецк,Украина)
02.10.2024 в 21:57
завтра ждём продолжения банкета.вот тогда и поржём.такие результаты в еврокубках и для шахтёра и для динамо увы надолго
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Лекарь (село Дарниця)
02.10.2024 в 22:02
Я радий, що хоч хтось це усвідомлює. І, до речі, я нічого гарного від завтрашньої гри не очікую. Якщо, раптом, Динамо виграє - я тихо порадію. Але, дивитися не буду, власне здоров"я дорожче
 
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КотТангенс (Украина)
02.10.2024 в 21:46
Я почав сміятися з гри Шахтаря на 23 хвилині. А ви?
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Вarcelinius
02.10.2024 в 21:56
грешно смеяться над убогими
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tekutiev (донецк,Украина)
02.10.2024 в 21:58
убогий скорее ты
 
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Вarcelinius
02.10.2024 в 22:07
ойданепизди
 
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tekutiev (донецк,Украина)
02.10.2024 в 22:15
ходить умеешь вот и иди на.... гоняй лысого на свою барселону
 
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Термит (Київ)
02.10.2024 в 21:44
ОК, Аталанта просто сильніша - питань немає. Але ж на куя так тупо грати? Хіба той Пушич не бачить, що тактика в'ялої гіпосексуальної возні перед своїм штрафним не працює навіть з Вересом, не кажучи вже про Аталанту?! Мало того, що блювати хочеться від такого футболу, так вона ж геть неефективна - постійні втрати, паніка і привози!
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TIRAN (Донецк (Украина!))
02.10.2024 в 21:46
потому что тренер не в состоянии предложить другие варианты развития атак
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Mexxxxx (Просяная)
02.10.2024 в 21:56
Не в состоянии, потому что он не тренер. Он бы рад наверное, как просто болельщик, но не знает как.
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
02.10.2024 в 22:00
так пусть читает комменты!))) с такими советами и их 100%-м применением он даже на тренера года может быть номинирован!
 
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Mexxxxx (Просяная)
02.10.2024 в 22:08
Так все советы в комментах сводятся к одному - уйди. Поэтому ему читать много не надо
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
02.10.2024 в 21:43
грам потихоньку забирает себе первенство привозил. почему его поставили в старте? почему эгиналду в старте, а не лось?
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TIRAN (Донецк (Украина!))
02.10.2024 в 21:41
помнится, на предсезонке какой-то алень в интервью сказал, что пушич даёт им 10 сек на возврат мяча при потере. с начала сезона тренерская установка работает на все 100%)))
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Hate_Hate (Ukraine )
02.10.2024 в 21:41
Собрались в конце и не дали итальяшкам довести счёт до 5-0, могут когда хотят))
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Серпень (Voznesensk)
02.10.2024 в 21:40
Вчора це непорозуміння сказало: "це буде змагання тренерсьеих думок". Він знущається з Шахтаря! Цей клоун займається свідомим саботажем. Вже мовчу про експерименти в центрі оборони в матчі ЛЧ (!) - здогадуюсь, що це якраз і був прояв "тренерського генія". Програти може кожен, але це просто ганебно. Менеджменту Шахтаря треба мати мужність визнати, що з цим клоуном була допущена фатальна помилка і звільнити його нах@р! Призначити Срну. Гірше не буде, тому що гірше неможливо. Впевнений - при Срні стане краще. Знайдіть і передивіться Арсенал - Шахтар (2000) при Вікторі Прокопенко, грали Вірт, Старостяк, Глевецкас, Тимощук, Зубов, Ателькін, Шевчук, Кривенцов, Попов, Бєлік, Ковалев, Абрамов, голи Бахарев, Воробей... Теж програли, але як грали! Арсенал відскочив тільки на 90 хв. Гордість за ту гру. А зараз сором і ганьба...
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MaximSK (Киев)
02.10.2024 в 21:40
Ощущение что Шахтер разучился играть в футбол, ни одной нормальной атаки не смог создать. Купили много легионеров из Бразилии, но толку от этого не много
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Djarik
02.10.2024 в 21:38
Не знаю що той дурень недотренер зробив з Шахтарем, але такої слабкої і бездарної команди в них мабуть ще не було.
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