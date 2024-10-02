SofaScore и WhoScored определились с лучшим игроком Шахтера в матче ЛЧ против Аталанты

Сегодня, 2 октября, донецкий "Шахтер" сыграл против "Аталанты" в рамках второго тура Лиги чемпионов.

Sofascore поставил наивысшую оценку двум игрокам "Шахтера". Александр Зубков, который отыграл 75 минут, и Кевин, который вышел на замену на 63-й минуте, получили по 6.7.

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А WhoScored поставил самый высокий балл Кевину - 6.6.

Самую низкую оценку в команде "Шахтера" получил Педриньо (5.7 от Sofascore и 5.0 - WhoScored).