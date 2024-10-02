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Шахтер не нанес ни одного удара в створ ворот Аталанты. Статистика матча

Лига Чемпионов
Обновлено

Статистика матча

Шахтер не нанес ни одного удара в створ ворот Аталанты. Статистика матча

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" в матче 2-го тура Лиги чемпионов в условно домашнем матче в Германии разгромно проиграл "Аталанте" 0:3.

"Горняки" пропустили дважды в первом тайме и один гол – в начале второго.

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Показательна статистика матча – "Шахтер" не нанес ни одного удара в створ ворот соперника.

Впрочем, и остальная статистика также показательна – преимущество итальянской команды было почти глобальным.

Шахтер не нанес ни одного удара в створ ворот Аталанты. Статистика матча - изображение 1Шахтер не нанес ни одного удара в створ ворот Аталанты. Статистика матча - изображение 2
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Комментарии
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Matachorros (Chicago)
02.10.2024 в 22:39
Они были заняты сохранением счета 0-3. С первой минуты
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0
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Комментарии 4
Matachorros (Chicago)
02.10.2024 в 22:39
Они были заняты сохранением счета 0-3. С первой минуты
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0
1
Comment06 (Украина)
02.10.2024 в 22:07
Перед цією ганьбою Шахтаря транслювали півфінал ЧС з футзалу Украіна- Бразилія(2:3). Наші хлопці дали бій кудесникам м'яча і були близьки до перемоги. Так, наші поступалися в індивідуальній техниці, але компенсували злагодженою командною грою, самовідданістю, незламністю. І ось це безхребетне, імпотентне, безвільне страховисько! Жодного удару в площину воріт! Дуже здивуюся, якщо Ахметов не звільнить горе-тренера Пашича і Ко, та і переполовинити недогравців з українськими і бразильскими пашпортами не заважало б. Давно не бачив такого сорому !
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3
0
Лекарь (село Дарниця)
02.10.2024 в 21:56
А чому ви не напишите в заголовку: "Чемпіон України не завдав жодного удару в площину ворот середняка Серії А!", га? Ви чомусь робили круглі очі, коли Динамо програло, спеціально вказуючи, що Лаціо - середняк. Чим зараз щось відрізняється? Будьте послідовними, нешановні журналісти уа-футбол
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3
2
avatar
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
02.10.2024 в 22:19
А який шикарний опус про кризу бергамасків тут настрочили ! А про нікчемність нашого шахтаря , якось забули співставити .
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