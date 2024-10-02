Шахтер не нанес ни одного удара в створ ворот Аталанты. Статистика матча

"Шахтер" в матче 2-го тура Лиги чемпионов в условно домашнем матче в Германии разгромно проиграл "Аталанте" 0:3.

"Горняки" пропустили дважды в первом тайме и один гол – в начале второго.

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Показательна статистика матча – "Шахтер" не нанес ни одного удара в створ ворот соперника.

Впрочем, и остальная статистика также показательна – преимущество итальянской команды было почти глобальным.