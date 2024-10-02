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Шахтер не нанес ни одного удара в створ ворот Аталанты. Статистика матча
Статистика матча
Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол
"Шахтер" в матче 2-го тура Лиги чемпионов в условно домашнем матче в Германии
"Горняки" пропустили дважды в первом тайме и один гол – в начале второго.
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Показательна статистика матча – "Шахтер" не нанес ни одного удара в створ ворот соперника.
Впрочем, и остальная статистика также показательна – преимущество итальянской команды было почти глобальным.
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Matachorros (Chicago)
02.10.2024 в 22:39
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