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ЛЧ. Бенфика - Атлетико 4:0. Волшебный вечер в Лиссабоне с участием Трубина

Лига Чемпионов
Обновлено

"Матрасники" не нанесли ни одного удара в створ

ЛЧ. Бенфика - Атлетико 4:0. Волшебный вечер в Лиссабоне с участием Трубина

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Чемпионов. 2-й тур

2 октября. Лиссабон. "Эштадиу Да Луж"

Арбитр: Сердар Гёзюбююк (Нидерланды)

"Бенфика" – "Атлетико" 4:0

Голы: Актюркоглу 13, Ди Мария 52 (пен.), Ба 75, Кекчю 84 (пен.)

"Бенфика": Трубин, Ба (Силва 86), Араужу, Отаменди, Каррерас, Луиш, Эурснес, Кекчю (Баррейро 86), Ди Мария (Рольхейсер 71), Актюркоглу (Бесте 71), Павлидис (Амдуни 60)

"Атлетико": Облак, Мандава, Хименес, Витсель, Льоренте (Молина 33), Де Пауль (Серрано 46), Коке (Галлахер 46), Лино, Гризманн (Серлот 46), Альварес (Симеоне 60), Корреа

Предупреждения: Эурснес 22 - Серрано 70, Хименес 82, Мандава 83, Корреа 90+5

Из-за отсутствия Ле Нормана после полученной травмы в мадридском дерби, матч против "Бенфики" Симеоне решил начать по схеме 3-5-2.

Уже в начале встречи благодаря сольному проходу вечно молодого Ди Марии хозяева поля заработали угловой, с которого вплотную пробивал в створ ворот Павлидис. Однако Облак оказался на месте.

Далее "орлы" продолжили давление, и гол не заставил себя ждать. Благодаря ряду выигранных единоборств, мяч оказался рядом со штрафной у Эурснеса, тот отдал на Актюркоглу, и в этот раз шансов голкиперу "Атлетико" уже не было оставлено.

ЛЧ. Бенфика - Атлетико 4:0. Волшебный вечер в Лиссабоне с участием Трубина - изображение 1

На 33-й минуте поле из-за повреждения покинул Льоренте - вместо хавбека вышел крайний защитник Молина.

Опасность у "матрасников" в первом тайме исходила только от Лино. К концовке тайма бразилец чуть не закинул мяч за шиворот Трубину, попав в перекладину при попытке навесить.

В компенсированное время гол в раздевалку мог забивать Павлидис. Греческий центрфорвард сыграл на добивании недалеко от одиннадцатиметровой отметки, но пробил в штангу.

В перерыве Симеоне провёл тройную замену, убрав Де Пауля, Коке и Гризманна. Как показали дальнейшие события, уход последнего полностью разрушил игру "Атлетико". Без француза команда явно расклеилась в атаке - пропало основное связующее звено между линиями.

На старте второй половины поединка "орлы" заработали пенальти после падения в штрафной Павлидиса при столкновении с Галлахером. Ди Мария с точки был безупречен.

Даже несмотря на отставание в два мяча, создать хоть какой-то момент мадридцам не удавалась.

Зато всё получалось в этот день у "Бенфики", и на 75-й минуте был забит и третий гол. Галлахер упустил в штрафной Ба, и тот после подачи с углового головой точно попал в левый угол.

Совсем до неприличного счёт довёл Кекчю. Турок хладнокровно реализовал ещё один пенальти после грубого фола Мандавы.

ЛЧ. Бенфика - Атлетико 4:0. Волшебный вечер в Лиссабоне с участием Трубина - изображение 2

Примечательно, что до конца матча хозяева были явно ближе к тому, чтобы забить пятый гол, нежели пропустить хоть один. Абсолютная доминация.

Таким образом, "Бенфика" добывает вторую победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, и выходит на третье место общего зачета с 6 очками, а "Атлетико" расположился на 23-й позиции с 3 баллами.

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Атлетико (Мадрид) Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
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Комментарии
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metall5291 (Kharkiv)
03.10.2024 в 00:38
Последствия недавнего мадридского дерби. Реал (в сравнении с полосатыми) еще легко отделался. Такую фразу я слышал .... надцать лет назад в Одессе, когда Черноморец проиграл Маккаби 1-2. А накануне ШД и Динамо влетели соперникам 0-4 и 1-4.
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Комментарии 1
metall5291 (Kharkiv)
03.10.2024 в 00:38
Последствия недавнего мадридского дерби. Реал (в сравнении с полосатыми) еще легко отделался. Такую фразу я слышал .... надцать лет назад в Одессе, когда Черноморец проиграл Маккаби 1-2. А накануне ШД и Динамо влетели соперникам 0-4 и 1-4.
Ответить
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