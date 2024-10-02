Шахтер после поражения от Аталанты опустился в зону вылета турнирной таблицы ЛЧ

"Шахтер" в матче 2-го тура Лиги чемпионов в условно домашнем матче в Германии разгромно проиграл "Аталанте" 0:3.

"Горняки" пропустили дважды в первом тайме и один гол – в начале второго.

По итогам двух туров, имея в активе 1 очко, "Шахтер" в общей таблице Лиги чемпионов опустился на 25-е место, то есть – в зону вылета.