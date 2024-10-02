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Шахтер после поражения от Аталанты опустился в зону вылета турнирной таблицы ЛЧ

Лига Чемпионов

Горняки опустились на 25-е место в общей таблице турнира

Шахтер после поражения от Аталанты опустился в зону вылета турнирной таблицы ЛЧ

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" в матче 2-го тура Лиги чемпионов в условно домашнем матче в Германии разгромно проиграл "Аталанте" 0:3.

"Горняки" пропустили дважды в первом тайме и один гол – в начале второго.

По итогам двух туров, имея в активе 1 очко, "Шахтер" в общей таблице Лиги чемпионов опустился на 25-е место, то есть – в зону вылета.

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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
02.10.2024 в 22:51
Там им и место сепарам проклятым!
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
02.10.2024 в 22:51
Там им и место сепарам проклятым!
Ответить
0
1

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