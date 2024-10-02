Лига Чемпионов
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Шахтер после поражения от Аталанты опустился в зону вылета турнирной таблицы ЛЧ
Горняки опустились на 25-е место в общей таблице турнира
Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол
"Шахтер" в матче 2-го тура Лиги чемпионов в условно домашнем матче в Германии
"Горняки" пропустили дважды в первом тайме и один гол – в начале второго.
По итогам двух туров, имея в активе 1 очко, "Шахтер" в общей таблице Лиги чемпионов опустился на 25-е место, то есть – в зону вылета.
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жажа_the_best (Харьков)
02.10.2024 в 22:51
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