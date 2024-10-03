ЛЧ. Динамо Загреб - Монако 2:2. Экс-одноклубник Мудрика вырывает ничью для монегасков

На первый взгляд, по общей картинке могло казаться, что хорваты и французы проводят между собой товарищескую игру. Поскольку, основная масса болельщиков располагалась именно за воротами команд.

Ход поединка "от и до" полностью задал ливень в Загребе. Дождь начался на самом старте и в течение первого тайма только усиливался. Комбинировать при таких погодных условиях было чрезвычайно сложно. Мяч буквально груз в газоне. Короче говоря - водное поле, а не футбол. Очень символично, на самом деле, так как на родине "шашечных" этот вид спорта достаточно мощно развит.

Мокрое поле в свою очередь провоцировало большое количество физической борьбы, стыков и, конечно, фолов. Желтые карточки, как и вода с неба, лились потоком в столице Хорватии.

Несмотря на статус хозяина, команда Ненада Бьелицы сразу сделала ставку на игру вторым номером, отдав кожаного под контроль "монегасков". Что в принципе было ожидаемо, так как "Монако" имеет в своем ростере более статусных исполнителей. Здесь тебе и немецкий фулбек Керер, в свое время поигравший за "ПСЖ", и японский полузащитник Минамино - в прошлом из "Ливерпуля" и бывший партнер Михаила Мудрика по лондонскому "Челси" - Закария. Серьезный подбор игроков, на самом деле.

Однако, сказать, что какой-то из коллективов владел явной инициативой - будет ложью. Моменты с определенной периодичностью возникали с обеих сторон. Равенство по ударам в створ только подтверждает этот тезис. Гости пытались немного играть в короткий пас, но в основном обе команды сбивались на верховые подачи и навесы. Что абсолютно логично, исходя из условий.

С течением времени все в буквальном смысле на арене "Максимир" вязло и проваливалось. Все шло к перерыву, как тут, в компенсированное к первому тайму время подопечные австрийского наставника Ади Гюттера проспали контратаку. Быстрый перевод вперед, незамысловатый транзит мяча в свободную зону и шикарное завершение "парашютиком" от а. Столичный клуб терпел-терпел, и дотерпел.

Коуч "Монако" сразу после паузы прибегнул к двойной замене. В частности, не убедил своего тренера россиянин Головин. "Монегаски" относительно активизировались в начале вторых 45 минут и вновь плели кружева вокруг штрафной зоны хорватов. Но-но. Забило свой второй гол как раз "Динамо".

После очередной безуспешной атаки гостей, динамовцы совершили вылазку вперед, которая стала результативной. В частности, Батурина получил мяч возле штрафной, накрутил нескольких оппонентов на замахе и запустил с левой ноги в дальний от себя угол. Что делали в этом моменте за защитники французской команды - просто загадка. Наверное, выступали фотографами в этом эпизоде, иначе объяснить это сложно, хех.

После этого минут 15 в матче вообще ничего не происходило. Футболисты пытались пробуксовать мяч через потоки воды. Хотя, и дождь немного (относительно, конечно) утих, лужи же никуда не исчезли.

Последняя треть матча была полностью за "Монако". Сначала, французы воспользовались ошибкой стража ворот "синих", после подачи с углового. Невистич неудачно сыграл на выходе и врезался в партнера, а Салису перенаправил снаряд в пустые ворота.

"Динамо" героически стояло и отбивалось. В одном из эпизодов в концовке испанский центрбек Рауль Торренте вообще вынес мяч головой с самой линии. Впрочем, дотянуть до финального свистка и удержать победный результат подопечным Бьелицы не удалось. "Монегаски" на последней минуте основного времени заработали пенальти, который уверенно реализовал уже вышеупомянутый бывший одноклубник нашего украинца - Закария. Швейцарский опорник едва не порвал сетку.

Хозяева все делали правильно и грамотно. Банально, не дотерпели и не повезло с 11-метровым. Ну, а "Монако", несмотря на довольно бледный первый тайм, в итоге собрался и вырвал зачетный балл в столице Хорватии. Дождь на поле, и дождь из голов - все как надо для главного еврокубка.

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2-й тур Лиги чемпионов 2024/25

Хорватия, Загреб. Стадион "Максимир"

"Динамо" Загреб - "Монако" 2:2

Голы: Сучич 45+3, Батурина 66 - Салису 74, Закария 90

"Динамо": Невистич, Ристовски, Теофиль-Катрин, Бернауэр, Торренте, Пьер-Габриэль, Сучич, Мишич, Адеми (Рог 63), Батурина (Качавенда 76), Петкович.

Главный тренер: Ненад Бьелица.

"Монако": Кон, Вандерсон (Бен Сегир 72), Керер, Салису, Каю Энрике (Уаттара 80), Закария, Камара (Диатта 72), Аклиуш, Минамино, Головин (Балогун 46), Эмболо (Иленихена 46).

Главный тренер: Ади Гюттер.

Предупреждения: Салису 23, Петкович 26, Эмболо 29, Адеми 38, Батурина 42, Качавенда 81, 90+2, Бьелица 82.

Удаление: Качавенда 90+2.

Арбитр: Харм Осмерс (Германия).