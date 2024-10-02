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Пушич: Играть против Аталанты - это как идти к стоматологу

Лига Чемпионов
Обновлено

Шахтер проиграл с разгромным счетом 0:3

Пушич: Играть против Аталанты - это как идти к стоматологу

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич подвел итог матча 2-го тура Лиги чемпионов с "Аталантой" (0:3).

"Это была сложная игра. "Аталанта" – это физически подготовленная команда. В первые 20 минут у нас были шансы, но мы их не использовали. Мы пытались забить гол. Понятно, что "Шахтер" хочет победить в каждом матче. Статистика мне ничего не говорит, не дает четкой картины происходящего на поле. Мы можем выжимать больше из игровых ситуаций на поле".

"Если бы Конопля начал с первых минут, то это могло бы помочь в первом тайме. Мы упускали шанс за шансом, а "Аталанта" забила с первой попытки".

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"Гвардиола сказал, что играть против "Аталанты" это то же, что играть против стены? Я соглашусь. У этой команды есть замечательные игроки. У них есть физика, сила. Разница в этом компоненте стала ответом на все вопросы сегодня. Играть против "Аталанты" - это как идти к стоматологу. "Байер Леверкузен" получил по полной в финале ЛЕ, "Реалу" тоже было тяжело. Мы должны быть реалистами", - сказал Пушич.

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Аталанта (Бергамо) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ua-football
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
03.10.2024 в 00:10
дятел
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Комментарии 6
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.10.2024 в 00:10
дятел
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0
1
Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
02.10.2024 в 23:59
"Если бы Конопля начал с первых минут, то это могло бы помочь в первом тайме. Мы упускали шанс за шансом,..." "Аталанта" – это физически подготовленная команда..." "У них есть физика, сила. Разница в этом компоненте стала ответом на все вопросы сегодня. " Так это чьи про*бы что у тебя этого нет?! В клубной инфраструктуре всё есть для того, чтоб команда была сильной физически , укомплектована хорошими игроками... Кто тебе винноват, что ты плсле летнего сбора и уже в ходе 7 туров чемпиогната и участия в ЛЧ еще не можеь найти оптитмальный состав ?! ТОЛЬКО ТВОЯ НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ. УХОДИ.
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1
1
Море23 (Одесса)
02.10.2024 в 23:41
Ну так не будь тренером
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1
1
Matachorros (Chicago)
02.10.2024 в 23:21
У него тазик болит, после трёх палок от Аталанты
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0
1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
02.10.2024 в 23:02
При чем здесь стоматолог Пушич? У тебя что зуб болит??
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1
1
sametoy10 (Київ-Світловодськ)
02.10.2024 в 23:01
Іди вже ... до стоматолога!!!
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