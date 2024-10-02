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Пушич: Играть против Аталанты - это как идти к стоматологу
Шахтер проиграл с разгромным счетом 0:3
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич подвел итог
"Это была сложная игра. "Аталанта" – это физически подготовленная команда. В первые 20 минут у нас были шансы, но мы их не использовали. Мы пытались забить гол. Понятно, что "Шахтер" хочет победить в каждом матче. Статистика мне ничего не говорит, не дает четкой картины происходящего на поле. Мы можем выжимать больше из игровых ситуаций на поле".
"Если бы Конопля начал с первых минут, то это могло бы помочь в первом тайме. Мы упускали шанс за шансом, а "Аталанта" забила с первой попытки".
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"Гвардиола сказал, что играть против "Аталанты" это то же, что играть против стены? Я соглашусь. У этой команды есть замечательные игроки. У них есть физика, сила. Разница в этом компоненте стала ответом на все вопросы сегодня. Играть против "Аталанты" - это как идти к стоматологу. "Байер Леверкузен" получил по полной в финале ЛЕ, "Реалу" тоже было тяжело. Мы должны быть реалистами", - сказал Пушич.
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