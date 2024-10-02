Пушич: Играть против Аталанты - это как идти к стоматологу

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич подвел итог матча 2-го тура Лиги чемпионов с "Аталантой" (0:3).

"Это была сложная игра. "Аталанта" – это физически подготовленная команда. В первые 20 минут у нас были шансы, но мы их не использовали. Мы пытались забить гол. Понятно, что "Шахтер" хочет победить в каждом матче. Статистика мне ничего не говорит, не дает четкой картины происходящего на поле. Мы можем выжимать больше из игровых ситуаций на поле".

"Если бы Конопля начал с первых минут, то это могло бы помочь в первом тайме. Мы упускали шанс за шансом, а "Аталанта" забила с первой попытки".