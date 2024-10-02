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Пушич: Аталанта была непосильной для нас. Мы сделали все, что от нас зависело
Марино высказался об игре команды в матче второго тура ЛЧ
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич высказался о поражении команды в матче второго тура Лиги чемпионов против "Аталанты" (0:3).
"Неплохо играли во втором тайме, первые 20 минут первого тайма. Однако "Аталанта" была слишком сильной для нас сегодня.
Мы сделали определенные изменения после перерыва, пытались играть в наш футбол. Использовать игроков, которые хорошо играют 1 в 1. Но когда такая команда, как "Аталанта", забивает гол, то отыграться очень непросто. Мы сделали все, что от нас зависело".
"Атмосфера на стадионе? Может, если бы было больше украинских фанатов на трибунах, то это бы помогло. Все знают о ситуации в Украине. Но мы благодарны фанатам за поддержку", - добавил специалист.
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