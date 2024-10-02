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Пушич: Аталанта была непосильной для нас. Мы сделали все, что от нас зависело

Лига Чемпионов

Марино высказался об игре команды в матче второго тура ЛЧ

Пушич: Аталанта была непосильной для нас. Мы сделали все, что от нас зависело

Аліна Єрофеєва/UA-Футбол

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич высказался о поражении команды в матче второго тура Лиги чемпионов против "Аталанты" (0:3).

"Неплохо играли во втором тайме, первые 20 минут первого тайма. Однако "Аталанта" была слишком сильной для нас сегодня.

Мы сделали определенные изменения после перерыва, пытались играть в наш футбол. Использовать игроков, которые хорошо играют 1 в 1. Но когда такая команда, как "Аталанта", забивает гол, то отыграться очень непросто. Мы сделали все, что от нас зависело".

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"Атмосфера на стадионе? Может, если бы было больше украинских фанатов на трибунах, то это бы помогло. Все знают о ситуации в Украине. Но мы благодарны фанатам за поддержку", - добавил специалист.

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Карикатурист (Білозерське)
02.10.2024 в 22:55
Хлопчина все далі від реальності
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Комментарии 1
avatar
Карикатурист (Білозерське)
02.10.2024 в 22:55
Хлопчина все далі від реальності
Ответить
0
0

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