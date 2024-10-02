Пушич: Аталанта была непосильной для нас. Мы сделали все, что от нас зависело

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич высказался о поражении команды в матче второго тура Лиги чемпионов против "Аталанты" (0:3).

"Неплохо играли во втором тайме, первые 20 минут первого тайма. Однако "Аталанта" была слишком сильной для нас сегодня.

Мы сделали определенные изменения после перерыва, пытались играть в наш футбол. Использовать игроков, которые хорошо играют 1 в 1. Но когда такая команда, как "Аталанта", забивает гол, то отыграться очень непросто. Мы сделали все, что от нас зависело".