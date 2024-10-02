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ЛЧ. Ливерпуль – Болонья 2:0. Очередная тяжелая победа для мерсисайдцев

Лига Чемпионов
Обновлено

"Болонья" все еще ждет своего первого гола в Лиге Чемпионов

ЛЧ. Ливерпуль – Болонья 2:0. Очередная тяжелая победа для мерсисайдцев

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Еще накануне матча мы говорили о том, что "Ливерпуль" устал и это очень заметно по последним матчам команды Арне Слота. Даже победу на прошлых выходных против "Вулверхэмптона" они вытаскивали очень тяжело и в итоге победили не без доли легкого везения, хоть и справедливо. Было ощущение, что эта усталость будет иметь свой отпечаток и в матче против "Болоньи", так в итоге и произошло.

Команда Винченцо Итальяно приехала играть смело, а не просто отбиваться от атак своего соперника. Начали игру они настолько удачно, что Даллинга даже открыл счет, правда то взятие ворот было отменено из-за офсайда. Немного шокировавшись от подобной наглости на "Энфилде", мерсисайдцы сразу же ответили голом, но чистым. Прострел вдоль штрафной площадки от Робертсона, пытались выбить круглого игроки "Болоньи", правда рикошетом от Салаха мяч оказался перед штрафной прямо перед набегающим Алексисом Мак Аллистером, который пробил очень сильно и точно. Красивый гол и команда Слота впереди.

Небольшой период после забитого гола, словно после полученного положительного импульса, был за хозяевами поля, они успели забить и свой гол из офсайда, его автором стал Дарвин Нуньес, которого вывели один на один с вратарем. Но впоследствии итальянский коллектив все же остановил этот натиск и частично перехватил инициативу.

ЛЧ. Ливерпуль – Болонья 2:0. Очередная тяжелая победа для мерсисайдцев - изображение 1

После середины первого тайма у них было сразу несколько очень качественных моментов, в частности в перекладину пробил Ндойе, а также очень опасно целился по воротам Урбанский, его удару не хватило совсем немного. Именно в тот момент показалось, что мерсисайдцы немного проседают и это очень заметно. Впрочем им удалось отбиться и довести тайм без пропущенных голов.

Такой, равный первый тайм получился, хотя впереди по счету был "Ливерпуль". Подобное точно должно было вдохновить ребят Винченцо Итальяно не опускать руки и продолжить делать то, что они делали, таких мерсисайдцев можно остановить, у таких мерсисайдцев можно забирать очки. Атаки от гостей продолжились и Орсолини имел просто убойный шанс сравнять счет, но Алиссон спас свою команду.

После этого хозяева поля все же забрали мяч под свой контроль, ведь пока мяч у тебя, то соперник ничего сделать не сможет. Через 10 минут "Болонья" успокоилась и даже уснула. Чем воспользовался Мохамед Салах. Уже вышло несколько атакующих свежих исполнителей на замену, но героем стал именно египтянин, который играл с первых минут. Легко сместился он с правого фланга в центр и пробил в дальний угол ворот Скорупского, у которого никаких шансов не было. Как-то так легко дали исполнить этот удар Салаху, без сомнения, наставник гостей будет злым. 2:0.

ЛЧ. Ливерпуль – Болонья 2:0. Очередная тяжелая победа для мерсисайдцев - изображение 2

И после этого "Болонью" в атаке мы уже особо не видели, все. Разве что Салах и его партнёры могли забить третий или даже четвёртый, но не случилось и этого. Это точно нельзя назвать уверенной победой, далеко не все было под контролем у мерсисайдцев, но они смогли конвертировать свои моменты в голы, в отличие от своих оппонентов. И не устаем повторять о том, насколько тяжелыми выглядят игроки Арне Слота, им нужен отдых, которого в современном футболе найти невозможно. Несмотря на это, они добывают три очка, а это на данный момент самое важное.

Лига Чемпионов. Этап лиги, 2-й тур

Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный судья: Никола Дабанович (Черногория)

"Ливерпуль" — "Болонья" 2:0

Голы: Мак Аллистер (11), Салах (75)

"Ливерпуль": Алиссон — Александер-Арнолд (Брэдли, 85), Конате, ван Дейк, Робертсон (Цимикас, 71) — Собослай (Джонс, 86), Гравенберх, Мак Аллистер — Салах, Нуньес (Жота, 61), Диас (Гакпо, 72)

"Болонья": Скорупски — Пош, Бейкема (Казале, 62), Лукуми, Миранда — Фройлер (Фаббиан, 84) — Орсолини, Соро, Урбански (Эбишер, 62), Ндойе (Илинг-Жуниор, 79) — Даллинга (Кастро, 79)

Предупреждения: ван Дейк (26), Конате (39), Робертсон (55), Цимикас (90) — Бейкема (39), Эбишер (67)

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Болонья Лига чемпионов Ливерпуль Арне Слот Винченцо Итальяно
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Комментарии
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Spokoyno (Київ)
02.10.2024 в 23:59
Болонья xG 0,56, авжеж трошечки майстерності чи усмішки Фортуни не вистачило Ліверпуль своє з лихвою реалізував xG 1,17 коли 0,1 Салах перетворив у ГОЛ!
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
02.10.2024 в 23:59
Болонья xG 0,56, авжеж трошечки майстерності чи усмішки Фортуни не вистачило Ліверпуль своє з лихвою реалізував xG 1,17 коли 0,1 Салах перетворив у ГОЛ!
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