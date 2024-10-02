Бондарь: Мы пытались запутать игроков Аталанты тем, что играем не на родных позициях

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь для UA-Футбол прокомментировал поражение "Аталанте" во втором туре Лиги чемпионов.

“ – Что пошло не так в этой игре?

– Была первая ошибка – это стандарты, которым нужно уделять очень много внимания. Мы это делаем и тренер указывает, что это очень важный компонент в игре. Ну, мы просто не могли так пропускать. Очень легко этот мяч со стандарта. Это был первый подобный момент.

Второй – на исходе первого тайма пропустили ненужный второй мяч. И вообще все пошло не по сценарию. Потом уже начался второй тайм, и мы уже понимали, что счет 2:0 – скользкий. И мы можем сделать 2:1 и потом уже что-нибудь будет выходить. Но мы упустили свой момент, снова пропустили. И уже дальше пытались не пропустить больше трех. И забить хотя бы один мяч.

– В плане, который был выдан журналистам, была схема “Шахтера” с тремя защитниками. В перерыве вышел Конопля вместо Грама. Пушич сменил схему?

– У Грама была желтая карточка. Это был такой момент, что он за какой-то фол мог получить картку. Это вообще было не нужно нам.

Но мы не играли в три защитника. Грам играл, как правый защитник в нашей схеме. Но вы знаете, что "Аталанта" играет по всему полю. Наши ребята тоже как-то пытались запутать, играть не на своих родных позициях и получать пространство, получать мяч. Но "Аталанта" – очень высококлассная команда, которая сегодня это и показала.

– Играло позади два опорника: Степаненко и Крыськив. Была ли задача в первую очередь сыграть "на ноль"?

– Каждый матч есть задача сыграть "на ноль". Для нас – вратарей, защитников, опорных полузащитников – это очень важный момент. Когда не пропускаем – это уже дает какой-то толчок команде.

У нас тогда уже есть один балл как минимум. А мы еще можем и гол забить, так что вообще будет супер. Играть "на ноль" – это задача номер один на каждую игру. Особенно с такими командами, у которых качество очень и очень сумшедшое. Надо очень и очень внимательно играть в тех моментах, в которых мы не смогли и где мы пропустили мячи.

– Почему Лукман доставлял так много неудобств?

– Но у него все есть качества для того футболиста, какой он есть. Он это продемонстрировал с "Байером" в финале Лиги Европы, где он забил мячи. И сегодня он забил. Очень высококлассный игрок, который может делать счет сам.

– Он как раз забил в момент борьбы с Вами.

– Надо посмотреть этот эпизод, проанализировать. Пока его так не видел”, – сказал Бондарь.