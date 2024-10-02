ЛЧ. Штурм - Брюгге 0:1. Справедливая победа бельгийцев

Перед матчем чемпионов Австрии и Бельгии небольшими фаворитами противостояния считались последние. И уже с первых минут территориальным преимуществом владело именно "Брюгге", однако особо острых моментов не возникало, запомнились лишь дальние удары, которые не стали проблемой для голкиперов обеих команд.

На 23 минуте Циолис получил от Рафаэля Оньедики мяч на левом фланге атаки, сместился немного в центр и пробил в дальний угол ворот. Мяч полетел за траекторией, которая была недостижима для Схерпена. Ближе к середине первого тайма игра выровнялась, и австрийцы начали создавать полумоменты.

Опасно пробивал Ялькуе, однако с его выстрелом справился Миньоле. Вторая половина первого тайма в целом прошла при территориальном преимуществе австрийцев, однако никаких дивидендов это им не принесло. В конце тайма хорошую возможность получил Китеишвили, однако мяч после его удара срезался и улетел в сторону от ворот.

Второй тайм снова начался с игрового преимущества "Брюгге". Создавалось впечатление, что это бельгийцы проигрывают и им нужно отыгрываться. Аву сфолил против Цолиса, сорвав потенциальный выход лицом к лицу грека. Арбитр ограничился желтой карточкой, хотя бельгийцы требовали более сурового наказания.

На 56-й минуте Хутла получил отличный случай удвоить преимущество своей команды, однако с его ударом в нижний левый угол эффектно справился Схерпен. Австрийцы не успевали за игроками бельгийской команды, поэтому часто фолили, получив 5 желтых карточек.

"Брюгге" был значительно ближе ко второму голу, чем "Штурм" к первому. В конце опасно мимо стойки ворот пробил Скурас. А вот австрийцы за весь матч не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника. При такой игре "Штурму" трудно было рассчитывать на положительный результат.

Чтобы претендовать на выход в весеннюю стадию турнира, австрийцам необходимо было набирать очки в этом матче. А вот "Брюгге" заслуженно победило и значительно увеличило шансы на выход весеннюю часть. Однако предстоит сыграть еще 6 туров и все может измениться.

Лига чемпионов. Второй раунд

Клагенфурт. "Вертерзее-Штадион"

"Штурм" - "Брюгге" - 0:1

Гол: Цолис 23'

"Штурм": Схерпен - Газибегович, Эммануэль Айву, Гайргофер, Джонстон - Чуквуани (Гирлендер, 82), Ялькуе (Звонарек, 82), Бовинг (Хорват, 66) - Китеишвили - Бирет (Ярдимчи, 66), Камара (Джатта, 58).

"Брюгге": Миньоле – Сейс, Мехеле, Де Кейпер, Яшари, Ордоньес – Оньедика, Цолис, Ванакен, Сков Ольсен (Скурас, 46) – Хутла (Вермант, 77).

Предупреждения: Айву, 51, Гайргофера, 66, Ялькуе, 70, Чуквуани, 71, Скурас, 73, Газибегович, 90+4.