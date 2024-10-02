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Гасперини - о матче с Шахтером: Это было легче, чем ожидалось
Аталанта разгромила Шахтер 3:0
uefa.com
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини подвел итог
"Мы показали хорошую игру с самого начала. Я боялся этой игры, но мы превосходно подошли к этому матчу как с технической, так и с тактической точки зрения.
Конечно, счет 2:0 после первого тайма помог нам, но команда на протяжении всего матча была уверена в себе и хорошо контролировала ход матча.
Эта победа была основополагающей после ничьей с "Арсеналом". В конечном итоге, это было легче, чем ожидалось, но мы знаем, что Серия А будет жесткой. Мы должны быть в лучшей форме к матчу против "Дженоа", чтобы заработать три очка и подняться в таблице.
Почему Ретеги не вышел в стартовом составе? Мы пытаемся вовлечь всех игроков. Некоторые новички уже вносят значительный вклад, а другие немного отстают. Нам нужно играть и совершенствоваться.
При наличии пяти замен нападающие всегда играют. Ротация нормальная. Мы должны быть готовы к "Дженоа". Если вы не полностью готовы к Серии А, вам придется нелегко", - сказал Гасперини.
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