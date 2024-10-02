ЛЧ. Астон Вилла – Бавария 1:0. Ремейк финала КЕЧ-1982 или Эмери сделал это снова

Лига Чемпионов. 2-й тур

Бирмингем, Вилла Парк

Астон Вилла – Бавария 1:0

Гол: Дюран 79

Медикам "Баварии" удалось поставить на ноги Харри Кейна перед его возвращением на родину. Но в центре внимания в дебюте встречи в Бирмингеме был другой нападающий сборной Англии – Олли Уоткинс. Ведь "Астон Вилла" лихо разбивала высокую линию обороны гостей за счет быстрых забросов от Тилеманса и Мартинеса в направлении своего форварда.

И Уоткинс трижды за тайм имел дуэль с Упамекано 1 на 1 на огромном пространстве. На 15-й минуте Уоткинс рановато завалился на газон, пытаясь привести красную карточку своему оппоненту. А лучше бы либо пытался выбежать на рандеву, либо ждал контакта с оборонцем. Через 5 минут мотив повторился, Упамекано снова был последним защитником, но партнеры уже были ближе, поэтому обошлось желтой. А в конце тайма Дайо наконец выиграл дуэль после потери Олисе в центре поля.

Олисе сегодня впервые попробовали в роли десятки. Компани думал, что справится без своего лучшего игрока, предоставив отдых Мусиале. Уже в перерыве этот недочет был исправлен. "Бавария" за тайм не была особо опаснее хозяев. Был шикарный дальний удар Олисе, который вытащил Эми Мартинес прямо из девятки. А уже Гнабри в свою очередь мучал 1 в 1 Диня, пользуясь высокой линией защиты уже "Виллы". Серж дважды качественно открылся за спину под передачи Киммиха. Первый раз не смог точно выкатить Кейну на дальнюю, во второй – вместо прострела зачем-то ударил с острого угла.

С выходом Мусиалы "Бавария" начала доминировать. Плюс ко всему Гнабри пошел налево и это сразу оживило игру на этом краю. Одна из причин – травма Рэмзи еще в первом тайме, из-за чего пришлось выпускать недисциплинированного в защите Бэйли. Как итог – Леон с обратной заменой ушел еще на 60-й. А до его ухода Дэвис несколько раз врывался в штрафную и создал возможность для двух ударов Олисе, которые взял на себя Пау Торрес.

Отвечала й "Вилла", особенно после выхода Баркли и Маатсена. Опять-таки после быстрых переходов центра поля. Баркли мог выводить партнера 1 на 1 после того, как Уоткинс увел за собой Упамекано. Но Росс опоздал с решением. Мусиала ответил легко убрав двоих, обыгравшись в стенку с Кейном и выбежав на кипера с острого угла, но Торрес успел заблокировать.

Обоюдоострая игра с постоянным обменом атак на пространстве продолжилась до самого конца встречи. Никто и не думал опускать линии обороны, оба тренера только повышали ставки. Компани бросил в бой Сане, Эмери – реактивного автора 4 голов в АПЛ Дюрана. И Джон Дюран в итоге снова исполнил суперсаба.

Пау Торрес передачей через полполя запустил Дюрана на ворота, которые зря покинул Нойер. В итоге 20-летний форвард в 1 касание перекинул Ману, открыв счет. Какой смысл держать такую суицидально высокую линию, если в 40 метрах Торреса никто не встречал – отдельный вопрос. Правда, концовку пришлось хозяевам выгрызать, ведь "Бавария" пошла на штурм. Мартинес вытащил удар Гнабри в упор после прострела, а затем и второй удар Кейна за игру из верхнего угла (первый от Харри был на 90+4).

И именно аргентинец удержал для "Астон Виллы" дебютную победу в ЛЧ на своем поле. 41 год "Вилла" не играла в ЛЧ, и сразу же добывает 2 победы в 2 матчах, перервав 41-матчевую серию "Баварии" без поражений на групповом этапе. Для Эмери это не впервые. Тренерская победа. Компани нужно работать над игрой без мяча. По наивности моментами отдавало "Бернли".

Астон Вилла: Мартинес – Динь, Пау Торрес, Диего Карлос, Конса – Филоджин, Тилеманс, Онана (Баркли, 60), Рэмзи (Бэйли, 27) – Роджерс – Уоткинс (Дюран, 70)

Бавария: Нойер, Дэвис, Ким Мин Чжэ (Горетцка, 86), Упамекано, Лаймер (Тель, 86) – Павлович (Пальинья, 76), Киммих – Коман (Мусиала, 46), Олисе (Сане, 66), Гнабри – Кейн