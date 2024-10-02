ЛЧ. Лилль — Реал Мадрид 1:0. Лунин спасал, но сенсация все равно состоялась

Воскресное мадридское дерби, видимо, выхолостило "Реал" физически и морально; сегодня на "Пьер Моруа" команда Карло Анчелотти была тенью самой себя.

Проиграли — ладно, но "Сливочные" пробежали на 10 км меньше соперника; это очень-очень слабо для топ-команды.

"Реал" вроде бы начал матч с неплохого удара Винисиуса и прохода Эндрика, которые отразил Шевалье, но ощущения, что "Лилль" вот-вот посыпется, не было. Напротив - "Доги" сохраняли структуру, умно выбегали на чужую половину, а Эдон Жегрова доминировал над Менди на фланге.

Именно с навеса косовара Дэвид имел двойной шанс забить, но Лунин блестяще все отразил.

Тем не менее, на перерыв "Доги" все равно ушли с 1:0 — это Камавинга рукой сыграл в штрафной, и Джонатан уже с точки Андрея таки пробил.

На второй тайм французы вышли уже больше обороняться и контратаковать, это понятно. Замена Менди на Франа Гарсию от Анчелотти тоже читалась, как и последующий выход Мбаппе. Тем не менее, игра от всего этого существенно не изменилась.

"Лилль" по-прежнему был конкретнее в нападении — удар Жегрова просвистел мимо угла, а Дэвид получил шанс в контратаке, но ударил плохо.

"Реал" пытался добавлять, комбинировать, но все в центре поля и, если честно, голевой момент создал один — это Рюдигер не забил в упор.

Неожиданно? Еще как! "Лилль" идет лишь 5-м в Лиге 1, но сегодня не только Жегрова с Дэвидом, но и Андре, и Тиагу Сантуш, и даже Буадди, праздновавший 17-летие, нигде не ошиблись и не испугались. Выдающийся перфоманс, который войдет в историю клуба.

Ну, а для "Реала" - это звоночек. Он слишком медлителен, предсказуем, неопасен.

В таблице ЛЧ у "Догов" и "Сливочных" теперь по 3 очка.

2-й тур Лиги чемпионов. Лилль. "Пьер Моруа"

"Лилль" - "Реал Мадрид" - 1:0

Гол: Дэвид, 45+1 (с пенальти)

"Лилль": Шевалье — Тиагу Сантуш, Диаките, Алешандру, Гудмундссон — Буадди, Андре — Жегрова, Кабелла (Сарауи, 72), Баккер (Менье, 88) — Дэвид

"Реал Мадрид": Лунин — Карвахаль, Милитао (Мбаппе, 57), Рюдигер, Менди (Фран Гарсия, 46) — Вальверде, Чуамени, Камавинга (Гюлер, 67) — Беллингем — Эндрик (Модрич, 57), Винисиус

Предупреждения: Дэвид, 90+2, Диаките, 90+6 - Эндрик, 46, Камавинга, 59, Беллингем, 78, Рюдигер, 79, Модрич, 81