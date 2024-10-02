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ЛЧ. Лилль — Реал Мадрид 1:0. Лунин спасал, но сенсация все равно состоялась

Лига Чемпионов

Плохой матч для "Сливочных"

ЛЧ. Лилль — Реал Мадрид 1:0. Лунин спасал, но сенсация все равно состоялась

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Michael Regan - UEFA/UEFA

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Воскресное мадридское дерби, видимо, выхолостило "Реал" физически и морально; сегодня на "Пьер Моруа" команда Карло Анчелотти была тенью самой себя.

Проиграли — ладно, но "Сливочные" пробежали на 10 км меньше соперника; это очень-очень слабо для топ-команды.

"Реал" вроде бы начал матч с неплохого удара Винисиуса и прохода Эндрика, которые отразил Шевалье, но ощущения, что "Лилль" вот-вот посыпется, не было. Напротив - "Доги" сохраняли структуру, умно выбегали на чужую половину, а Эдон Жегрова доминировал над Менди на фланге.

Именно с навеса косовара Дэвид имел двойной шанс забить, но Лунин блестяще все отразил.

Тем не менее, на перерыв "Доги" все равно ушли с 1:0 — это Камавинга рукой сыграл в штрафной, и Джонатан уже с точки Андрея таки пробил.

На второй тайм французы вышли уже больше обороняться и контратаковать, это понятно. Замена Менди на Франа Гарсию от Анчелотти тоже читалась, как и последующий выход Мбаппе. Тем не менее, игра от всего этого существенно не изменилась.

"Лилль" по-прежнему был конкретнее в нападении — удар Жегрова просвистел мимо угла, а Дэвид получил шанс в контратаке, но ударил плохо.

"Реал" пытался добавлять, комбинировать, но все в центре поля и, если честно, голевой момент создал один — это Рюдигер не забил в упор.

Неожиданно? Еще как! "Лилль" идет лишь 5-м в Лиге 1, но сегодня не только Жегрова с Дэвидом, но и Андре, и Тиагу Сантуш, и даже Буадди, праздновавший 17-летие, нигде не ошиблись и не испугались. Выдающийся перфоманс, который войдет в историю клуба.

Ну, а для "Реала" - это звоночек. Он слишком медлителен, предсказуем, неопасен.

В таблице ЛЧ у "Догов" и "Сливочных" теперь по 3 очка.

2-й тур Лиги чемпионов. Лилль. "Пьер Моруа"

"Лилль" - "Реал Мадрид" - 1:0

Гол: Дэвид, 45+1 (с пенальти)

"Лилль": Шевалье — Тиагу Сантуш, Диаките, Алешандру, Гудмундссон — Буадди, Андре — Жегрова, Кабелла (Сарауи, 72), Баккер (Менье, 88) — Дэвид

"Реал Мадрид": Лунин — Карвахаль, Милитао (Мбаппе, 57), Рюдигер, Менди (Фран Гарсия, 46) — Вальверде, Чуамени, Камавинга (Гюлер, 67) — Беллингем — Эндрик (Модрич, 57), Винисиус

Предупреждения: Дэвид, 90+2, Диаките, 90+6 - Эндрик, 46, Камавинга, 59, Беллингем, 78, Рюдигер, 79, Модрич, 81

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Реал (Мадрид) Лилль
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1 голосов
Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
03.10.2024 в 00:41
И да... Все заметили, как рюдигер включил сРамоса на 82 минуте матча? Захотел сломать соперника, как сРамос сломал в киевском финале Салаха... Это был не просто игровой момент, это был захват руки и резкое движение с целью нанести травму... Коррупционное УЕФА должно рассмотреть отдельно этот эпизод и, я думаю 3-4 матча негодяй должен покурить в стороне.
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Комментарии 27
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
03.10.2024 в 00:41
И да... Все заметили, как рюдигер включил сРамоса на 82 минуте матча? Захотел сломать соперника, как сРамос сломал в киевском финале Салаха... Это был не просто игровой момент, это был захват руки и резкое движение с целью нанести травму... Коррупционное УЕФА должно рассмотреть отдельно этот эпизод и, я думаю 3-4 матча негодяй должен покурить в стороне.
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metall5291 (Kharkiv)
03.10.2024 в 00:46
Конечно, УЕФА к тебе прислушается. Секретарша уже набирает текст.
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
03.10.2024 в 01:01
У тебя не получилось скрыть сво истерику и слезы...
 
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
03.10.2024 в 00:35
Первое, что хочется сказать, это то, как фанаты позорного реала сейчас смеются над реалом. Все познаётся в сравнении. Найдите и прочитайте то, что эти смешные написали после матча Монако-Барселона. Вот все то же самое, они сейчас говорят про реал. Только у них есть право ухахатываться с реала еще больше. Ведь Барса тогда играла без 5-ти основных игроков, а сегодня задрыпаные миллиардеры бегали в полном составе. Лилль - большие молодцы! Красиво, уверенно, с достоинством и, я бы сказал, с красивым игровым почерком поимели элитных куртизанок. Сначала, конечно, была прилюдия... Ну а затем полноценный "кекс"... "На виноградниках Шабли.... Там кавалеры дам пленяли.... Сначала им стихи читали... Но позже, всё-таки, ипли"... :)
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MAGA KING
03.10.2024 в 00:42
А что им еще делать? Вся срамота вылезла наружу, вот и истерят.)
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MAGA KING
03.10.2024 в 00:27
Еще один пример, что игра реала полнейший отстой. Ничего новогоСпасаются в ЛаЛиге благодаря нескольким хорошим игрокам и судьям.
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Вarcelinius
03.10.2024 в 00:25
А вместо Виньки сегодня играла его тень. Очень слабо сегодня играл расист, очень слабо. Как-то и не кричал особо... стимул видать не тот... не Ла Лига.
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2
2
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MAGA KING
03.10.2024 в 00:38
Как, даже на ЗМ не наиграл?
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metall5291 (Kharkiv)
03.10.2024 в 00:23
"Над всей Испанией безоблачное небо",- () кто в теме, тот понял.
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oda1979 (Запорожье)
03.10.2024 в 00:25
Не понял
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MAGA KING
03.10.2024 в 00:28
Он сам не понял
 
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metall5291 (Kharkiv)
03.10.2024 в 00:31
Это был условный сигнал путча франкистов в 1936 г.
 
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Вarcelinius
03.10.2024 в 00:20
Карле надо было выпускать не Мбапу на замену, а Родриго, было бы куда острее и опаснее. Черепашка была сегодня никакая.
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Пан Коцький (Єкабпілс)
03.10.2024 в 00:13
Барсонуті гілки переплутали !
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metall5291 (Kharkiv)
03.10.2024 в 00:11
Начнем с того, что состав на первый тайм был весьма экспериментальным. Видимо Папа Карло просчитался и недооценил Лилль. Реал это никак не оправдывает. Иметь такой состав и не забить хотя бы гол с игры - это очень очень плохо. Надеюсь, выводы будут сделаны.
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Spokoyno (Київ)
03.10.2024 в 00:24
Що наступного разу п.. купить пару пенальті Раз два зіркових склада укомплектувати не може
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metall5291 (Kharkiv)
03.10.2024 в 00:44
Дядьку, купіть собі вівцю, бо ваша корова пише якусь маячню.
 
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Вarcelinius
03.10.2024 в 00:08
В Барсу бесплатно сватают Джона Дэвида. Таки может взять смугляша?
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MAGA KING
03.10.2024 в 00:08
Я весь возмущен Пять карточек и все помойке. Пенальти?? Ужас ужасный , что за судьи? Негодная yefa Перес вас достанет своими длинными, мощными руками!!
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oda1979 (Запорожье)
03.10.2024 в 00:08
Тактическое запланированное поражение. Цель финал и победа в нем. На промежуточные результаты можно не обращать внимание
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Вarcelinius
03.10.2024 в 00:05
Видели, как играл Жегрова? Это потрясающе! Вот это ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ!
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Вarcelinius
03.10.2024 в 00:01
Лиль - МУЖИКИ!
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Пан Коцький (Єкабпілс)
03.10.2024 в 00:04
А ти коли мужиком станеш, собаче лайно ?
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Вarcelinius
03.10.2024 в 00:38
какашкин, п н х
 
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Вarcelinius
03.10.2024 в 00:00
Ой, а шо такое, а кто всрався?
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Пан Коцький (Єкабпілс)
03.10.2024 в 00:05
Витруси з штанів, це від тебе смердить !
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Spokoyno (Київ)
03.10.2024 в 00:08
Олег, то "Столичної перепили та відригивають" Атлетико взагалі 0:4 загримів
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