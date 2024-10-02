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ЛЧ. Лилль — Реал Мадрид 1:0. Лунин спасал, но сенсация все равно состоялась
Плохой матч для "Сливочных"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Michael Regan - UEFA/UEFA
Воскресное мадридское дерби, видимо, выхолостило "Реал" физически и морально; сегодня на "Пьер Моруа" команда Карло Анчелотти была тенью самой себя.
Проиграли — ладно, но "Сливочные" пробежали на 10 км меньше соперника; это очень-очень слабо для топ-команды.
"Реал" вроде бы начал матч с неплохого удара Винисиуса и прохода Эндрика, которые отразил Шевалье, но ощущения, что "Лилль" вот-вот посыпется, не было. Напротив - "Доги" сохраняли структуру, умно выбегали на чужую половину, а Эдон Жегрова доминировал над Менди на фланге.
Именно с навеса косовара Дэвид имел двойной шанс забить, но Лунин блестяще все отразил.
Lunin ???? pic.twitter.com/QwbEcSRVbB— Roy (@ChiefsLeftHand) October 2, 2024
Тем не менее, на перерыв "Доги" все равно ушли с 1:0 — это Камавинга рукой сыграл в штрафной, и Джонатан уже с точки Андрея таки пробил.
На второй тайм французы вышли уже больше обороняться и контратаковать, это понятно. Замена Менди на Франа Гарсию от Анчелотти тоже читалась, как и последующий выход Мбаппе. Тем не менее, игра от всего этого существенно не изменилась.
"Лилль" по-прежнему был конкретнее в нападении — удар Жегрова просвистел мимо угла, а Дэвид получил шанс в контратаке, но ударил плохо.
"Реал" пытался добавлять, комбинировать, но все в центре поля и, если честно, голевой момент создал один — это Рюдигер не забил в упор.
Неожиданно? Еще как! "Лилль" идет лишь 5-м в Лиге 1, но сегодня не только Жегрова с Дэвидом, но и Андре, и Тиагу Сантуш, и даже Буадди, праздновавший 17-летие, нигде не ошиблись и не испугались. Выдающийся перфоманс, который войдет в историю клуба.
Le penalty de Jonathan David #LOSC #LDC pic.twitter.com/gzsRBErTVJ— FINNWW???????? (@Mohamedfaye20) October 2, 2024
Ну, а для "Реала" - это звоночек. Он слишком медлителен, предсказуем, неопасен.
В таблице ЛЧ у "Догов" и "Сливочных" теперь по 3 очка.
2-й тур Лиги чемпионов. Лилль. "Пьер Моруа"
"Лилль" - "Реал Мадрид" - 1:0
Гол: Дэвид, 45+1 (с пенальти)
"Лилль": Шевалье — Тиагу Сантуш, Диаките, Алешандру, Гудмундссон — Буадди, Андре — Жегрова, Кабелла (Сарауи, 72), Баккер (Менье, 88) — Дэвид
"Реал Мадрид": Лунин — Карвахаль, Милитао (Мбаппе, 57), Рюдигер, Менди (Фран Гарсия, 46) — Вальверде, Чуамени, Камавинга (Гюлер, 67) — Беллингем — Эндрик (Модрич, 57), Винисиус
Предупреждения: Дэвид, 90+2, Диаките, 90+6 - Эндрик, 46, Камавинга, 59, Беллингем, 78, Рюдигер, 79, Модрич, 81
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