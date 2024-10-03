ЛЧ. Ред Булл Лейпциг - Ювентус 2:3. Оказывается, можно атаковать, совершать камбек и побеждать вдесятером

Лига Чемпионов. Раунд Лиги. Второй тур

Лейпциг. "Ред Булл Арена"

"Ред Булл Лейпциг" - "Ювентус" 2:3

Голы: Шешко 30, 65 (пен.) - Влахович 50, 68, Консейсау 82

"Лейпциг": Гулачи, Геертрюйда (Вермеерен 87), Орбан, Лукеба, Раум, Баумгартнер (Хенрикс 46), Хайдара (Нуса 75), Зайвальд (Поульсен 87), Симонс, Шешко, Опенда (Андре Силва 90+1)

"Ювентус": Ди Грегорио, Савона (Луис 61), Калулу, Бремер (Гатти 7), Камбиазо, Фаджоли, МакКенни, Н. Гонсалес (Консейсау 12), Коопмейнерс, Влахович, Йилдиз (Перин 60)

Предупреждения: Раум 79 - Консейсау 85, Перин 90+9

Удаление: Ди Грегорио 59 (прямая красная)

Главный арбитр: Франсуа Летесье (Франция)

Тренеры и игроки обеих команд говорили о себе и о сопернике как о быстрой, очень интенсивной команде, которая всегда пытается доминировать, играть на атаку, много создавать, много забивать. "Ювентус" до этого матча уже забивал три мяча в четырех во всех турнирах, в том числе в первом туре основного раунда Лиги Чемпионов против ПСВ, "Лейпциг" - как минимум три в трех матчах. Потому мы многого ожидали от этого противостояния. И дождались.

Правда, в первом тайме скорее превалировали опасения, что мы увидим команды, которые с начала сезона на двоих выдали уже пять матчей со счетом 0:0. Такой счет стал невозможным на 30-ой минуте. Но в целом первая половина матча совершенно не отвечала атакующим ожиданиям. Скорее всего, на игру повлияли ранние травмы и замены защитника "Ювентуса" Бремера и вингера Нико Гонсалеса. Из-за них игра несколько раз надолго останавливалась.

В целом до перерыва итальянцы владели мячом 61 процент времени, по ударам по воротам вели со счетом 10:5. Но по эффективности уступали. Уступали и в счете. Опенда забросил вперед на Шешко, тот технично принял одной ногой, подбросил и пробил слета второй с рикошетом от перекладины в ворота. Ответил лишь Фаджоли ударом низом близко к стойке, а также Влахович и МакКенни - заблокированными ударами с хороших позиций.

А вот второй тайм уже был великолепным и сумасшедшим. Сразу же отличная комбинация через центр, свободный Коопмейнерс бьет с 13-ти метров и попадает в стойку. Камбиазо забрасывает слева, и Влахович технично в районе ближнего угла вратарской замыкает слета. Опенда прорвался через центр и закрутил в стойку. Вновь прорвался там же, Ди Грегорио вышел из штрафной, немного задел мяч рукой и был удален.

В этом же штрафном ударе Дуглас Луис, который вышел на замену вместе с заменой вратаря, сыграл рукой. Он защищал лицо от удара, но все же немного выставил руку в сторону. И счет стал 2:1 в пользу "Лейпцига".

На этом конец? В гостях, вдесятером, уступая в счете. Какие шансы вернуться? Оказывается, неплохие. Если атаковать. "Юве" завладел мячом, пошел отыгрываться. А "Лейпциг" ему это позволил, действуя удивительно пассивно и не проводя замены. Фаджоли прошел в штрафную, правда, пробил слабо и в центр. Влахович входить в штрафную не стал, а блестяще закрутил из-за ее пределов, оформив дубль во втором матче во всех турнирах подряд.

Лишь тогда хозяева проснулись. Опенда из левой части штрафной попал в стойку, Симонс штрафным ударом из той же зоны был очень близок к ней. Хави оставил Нусе, но того в отчаянном подкате перед воротами заблокировал Калулу. Симонс завершил комбинацию ударом по центру, где был Перин. А забили гости. МакКенни перехватил, Консейсау, вышедший на замену в дебюте матча, обошел на дриблинге Раума и закрутил в дальний угол.

Арбитр добавил к основному времени второго тайма девять минут. В которые Шешко метров с девяти пробил слабо и по центру, Камбиазо заблокировал удар Силвы перед воротами, Перин отбил удар Поульсена в ближнем углу и накрыл на линии удар головой Орбана, Шешко головой не попал в ворота. И "Ювентус" выстоял.

Великолепное выступление "Ювентуса" во втором тайме, великолепный камбек. Первая победа в гостях в Лиге Чемпионов после ничьей и четырех поражений. 14 матчей подряд без поражений во всех турнирах. Первое поражение "Лейпцига" дома во всех турнирах после шести побед и трех ничьих. Впервые с января в любом турнире кто-либо забил ему три мяча в гостях.

"Юве" набрал шесть очков в двух матчах, еще и забил в каждом по три мяча. В первом продемонстрировав отличную игру, во втором - еще и характер. Аплодисменты дебютанту Еврокубков как тренеру Тьяго Мотте и его команде. А вот "Лейпциг" вел в счете в обоих матчах, но оба проиграл, причем первый - из-за пропущенного на 90-ой минуте, второй - на 82-ой, еще и двух пропущенных в численном большинстве. Ужасающе слабый характер подопечных Марко Розе.