Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Две вынужденные травмы, красная карточка и камбек. РБ Лейпциг – Ювентус 2:3. Обзор матча и видео голов
Яркий перфоманс от старой синьоры
Фото - ESPN
Ещё до 12-й минуты туринский клуб использовал две замены из-за повреждений Николаса Гонсалеса и Бремера. До перерыва подопечные Мотты пропустили, но в начале второго тайма сравняли счет. Дальше было удаление и еще один гол от немецких "быков".
В такое тяжелое время для "черно-белых" смог себя проявить новичок "зебр" Франсишку Консейсау. Нападающий "Порту", находящийся в аренде, оформил гол+пас и принес выездную победу итальянскому коллективу. Хозяева нанесли 24 удара, но не смогли одолеть соперника в меньшинстве.
Пьемонтцы и еще 6 команд получили максимальный результат (6 очков). 22 октября "бьянконери" будут принимать "Штутгарт". "Ред Булл" снова проиграл, потеряв преимущество по ходу встречи, как это было с "Атлетико". У представителя Бундеслиги 0 баллов. В следующем матче "быки" сыграют дома против "Ливерпуля".
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Смотрите обзор матча 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25
Лейпциг. Ред Булл Арена
Голы: Шешко, 30, 65 (п) – Влахович, 50, 68, Консейсау, 82
Удаление: Ди Грегорио, 59 (Ювентус)
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