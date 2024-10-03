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Две вынужденные травмы, красная карточка и камбек. РБ Лейпциг – Ювентус 2:3. Обзор матча и видео голов

Лига Чемпионов
Обновлено

Яркий перфоманс от старой синьоры

Две вынужденные травмы, красная карточка и камбек. РБ Лейпциг – Ювентус 2:3. Обзор матча и видео голов

Фото - ESPN

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Ещё до 12-й минуты туринский клуб использовал две замены из-за повреждений Николаса Гонсалеса и Бремера. До перерыва подопечные Мотты пропустили, но в начале второго тайма сравняли счет. Дальше было удаление и еще один гол от немецких "быков".

В такое тяжелое время для "черно-белых" смог себя проявить новичок "зебр" Франсишку Консейсау. Нападающий "Порту", находящийся в аренде, оформил гол+пас и принес выездную победу итальянскому коллективу. Хозяева нанесли 24 удара, но не смогли одолеть соперника в меньшинстве.

Пьемонтцы и еще 6 команд получили максимальный результат (6 очков). 22 октября "бьянконери" будут принимать "Штутгарт". "Ред Булл" снова проиграл, потеряв преимущество по ходу встречи, как это было с "Атлетико". У представителя Бундеслиги 0 баллов. В следующем матче "быки" сыграют дома против "Ливерпуля".

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Смотрите обзор матча 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25

Лейпциг. Ред Булл Арена

РБ Лейпциг – Ювентус 2:3

Голы: Шешко, 30, 65 (п) – Влахович, 50, 68, Консейсау, 82

Удаление: Ди Грегорио, 59 (Ювентус)

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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