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Бавария впервые проиграла на групповом этапе после 2017 года
Астон Вилла эффектно вернулась в Лигу чемпионов
Фото - Alex Pantling / Getty Images
Во втором туре подопечные Эмери одолели мюнхенский клуб с минимальным счетом. Несмотря на существенное преимущество гостей, "львы" выдержали напор, а Эмилиано Мартинес спасал свою команду в семи эпизодах.
"Бавария" проигрывала на групповом этапе еще в сезоне 2017/18. Тогда ФК "Голливуд" потерпел выездное поражение от ПСЖ (0:3).
"Астон Вилла" и еще шесть команд возглавляют таблицу после двух туров (6 баллов). Представитель АПЛ еще не пропускал. Через три недели коллектив будет принимать "Болонью". У "Баварии" остаются 3 зачетных пункта, а в следующем матче подопечных Компани ждет выезд в Каталонию к "Барселоне".
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