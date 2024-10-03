Бавария впервые проиграла на групповом этапе после 2017 года

Во втором туре подопечные Эмери одолели мюнхенский клуб с минимальным счетом. Несмотря на существенное преимущество гостей, "львы" выдержали напор, а Эмилиано Мартинес спасал свою команду в семи эпизодах.

"Бавария" проигрывала на групповом этапе еще в сезоне 2017/18. Тогда ФК "Голливуд" потерпел выездное поражение от ПСЖ (0:3).

"Астон Вилла" и еще шесть команд возглавляют таблицу после двух туров (6 баллов). Представитель АПЛ еще не пропускал. Через три недели коллектив будет принимать "Болонью". У "Баварии" остаются 3 зачетных пункта, а в следующем матче подопечных Компани ждет выезд в Каталонию к "Барселоне".