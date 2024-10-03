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Мичел – о травме Цыганкова: Выглядит плохо

Лига Чемпионов
Обновлено

Но тренер надеется на лучшее

Мичел – о травме Цыганкова: Выглядит плохо

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Жироны" Мичел рассказал, что украинский вингер Виктор Цыганков получил травму подколенного сухожилия в матче с "Фейенордом" (2:3) во втором туре Лиги чемпионов 2024/25.

“Выглядит плохо. Пока полной информации нет. Это травма подколенного сухожилия, все зависит от сантиметров. Виктор – такой же важный игрок, как Блинд и Ромеу, но у нас есть состав”, – сказал тренер.

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Виктор получил травму в первом тайме поединка с "Фейенордом". В борьбе за мяч украинец сделал рывок и получил повреждение. На поле его сменил Арно Данджума

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Мичел Санчес Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
03.10.2024 в 09:26
Циганков травматичний. Тому більш статусні клуби для нього закриті.
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Комментарии 1
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
03.10.2024 в 09:26
Циганков травматичний. Тому більш статусні клуби для нього закриті.
Ответить
0
0

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