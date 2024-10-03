Мичел – о травме Цыганкова: Выглядит плохо

Главный тренер "Жироны" Мичел рассказал, что украинский вингер Виктор Цыганков получил травму подколенного сухожилия в матче с "Фейенордом" (2:3) во втором туре Лиги чемпионов 2024/25.

“Выглядит плохо. Пока полной информации нет. Это травма подколенного сухожилия, все зависит от сантиметров. Виктор – такой же важный игрок, как Блинд и Ромеу, но у нас есть состав”, – сказал тренер.

Виктор получил травму в первом тайме поединка с "Фейенордом". В борьбе за мяч украинец сделал рывок и получил повреждение. На поле его сменил Арно Данджума