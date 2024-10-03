Защитник Шахтера: Мы отдались на поле полностью, подвела реализация

Защитник "Шахтера" Алаа Грам прокомментировал поражение от Аталанты (0:3) в матче 2-го тура Лиги чемпионов.

- Алаа, состоялся твой дебют в Лиге чемпионов. Что для тебя значит этот момент и какие испытываешь эмоции?

- Безусловно, Лига чемпионов - невероятный турнир, соревнования какого-то другого уровня, в хорошем смысле. И я очень рад дебютировать за "Шахтер" уже также и в Лиге чемпионов, после того как дебютировал в национальном чемпионате. К сожалению, сегодня нам не удалось порадовать наших болельщиков победой, но я уверен, что мы сможем это сделать еще не один раз уже в ближайшем будущем.

- Как прокомментируешь игру и оценишь свои действия?

- Трудно ответить, если честно. Это был достаточно сложный и напряженный матч. Могу заверить, что мы отдались на поле полностью, и я в том числе. Сам ход событий был довольно сложным для нас, однако мы как коллектив, считаю, сумели неплохо отреагировать на эти события. Правда, несколько подвела реализация.

- В чем причина пропущенных голов? И чего сегодня не хватило "Шахтеру"?

- Считаю, проблема заключается не в том, чтобы пропустить три мяча или больше или меньше, а в том, насколько агрессивными мы были. Думаю, нам немного не хватило агрессии именно в завершающей стадии. Однако учитывая то, как мы провели поединок в целом, то я доволен действиями команды.

- Какие выводы следует сделать после этого матча и на чем сосредоточиться в будущих играх Лиги чемпионов?

- Конечно, пусть это банально, но очень важный аспект - продолжать тяжело работать. Как я уже отметил, поединок был замечательным с нашей стороны - именно с точки зрения внедрения тренерских идей, замыслов нашей команды. Я уверен, мы продемонстрировали сегодня на поле то, что хотел видеть главный тренер, и мы будем работать над тем, чтобы улучшить именно качество реализации наших идей на поле, - сказал игрок.