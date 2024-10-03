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Анчелотти: Соперник играл лучше и заслуживал победы. Мы должны извлечь уроки из случившегося

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На этот раз сливочным не удалось осуществить камбэк

Анчелотти: Соперник играл лучше и заслуживал победы. Мы должны извлечь уроки из случившегося

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "Лилль" на своем поле переиграл "Реал Мадрид", где единственный гол во встрече забил с пенальти Джонатан Дэвид. На послематчевой пресс-конференции главный тренер испанцев Карло Анчелотти отметил, что критика в адрес его подопечных вполне уместна учитывая то, какую игру они продемонстрировали во Франции.

"Соперник играл лучше и заслуживал победы. Мы боролись за то, чтобы войти в игру с точки зрения интенсивности и дуэлей. Мы могли сравнять счет, но не заслужили этого. Мы должны извлечь уроки из того, что произошло. Понятно, что нам нужно улучшить. Все шло довольно плохо, и было трудно отыграть ответный мяч. Мы пытались генерировать и создавать. Вы можете проигрывать игры, но мы не давали хороших ощущений. Это то, что меня больше всего беспокоит, но у нас есть ресурсы, чтобы учиться. Мы должны быстро все исправить, потому что в субботу у нас еще одна игра. Честно говоря, критика за сегодняшнюю игру является справедливой, правильной, и мы должны ее принять", - цитирует Карло Анчелотти Marca.

Добавим, что следующий матч "Реал" проведет в Ла Лиге 5 октября дома против "Вильярреала".

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Лилль
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
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