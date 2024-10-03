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Симеоне о поражении от Бенфики: Они воспользовались каждой нашей ошибкой и были невероятно решительными, заслуживая победы

Лига Чемпионов

Очень неприятный проигрыш для матрасников

Симеоне о поражении от Бенфики: Они воспользовались каждой нашей ошибкой и были невероятно решительными, заслуживая победы

Фото: Getty Images

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Во втором туре Лиги чемпионов "Бенфика" на своем поле разгромила "Атлетико" со счетом 4:0. Главный тренер мадридцев Диего Симеоне после поединка сказал, что ему предстоит хорошо проанализировать эту игру и признал, что оппонент был сильнее в этой встрече.

"Ответственность лежит на мне за то, что я пытался создать то, что хотел, но не получилось. Пенальти был назначен очень быстро, мы проигрывали 2:0, и мы не смогли создать то, что хотели. Я всегда мыслю позитивно, всегда рассматриваю это как хорошую возможность продолжать совершенствоваться. Мы очень хорошо поработали. У нас был поединок, который был не таким, как мы ожидали, но это часть игры. Поздравляю соперника, очень хороший матч. Они воспользовались каждой нашей ошибкой и были невероятно решительными, заслуживая победы. Без всяких сомнений", - заявил Диего Симеоне.

Добавим, что следующий матч "Атлетико Мадрид" сыграет в Ла Лиге 6 октября на выезде против "Реал Сосьедада".

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Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне
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Источник:
AS
Опубликовал: Александр Гресь
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