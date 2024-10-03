Шелаев: Все будет валиться на Пушича. Скажут, что тактику не ту выбрал, состав...

Бывший полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Олег Шелаев прокомментировал поражение "горняков" от "Аталанты" (0:3) в матче Лиги чемпионов.

- Меня удивило физическое состояние "горняков", которые ничего не смогли противопоставить "Аталанте" в плане движения. Итальянская команда буквально задавила "Шахтер" своим прессингом и активными перемещениями по всему полю, и фактически не позволила подопечным Пушича высоко подниматься на чужую половину.

- Чем в плане тактики пытался удивить оппонентов Марино Пушич?

- Кадровыми изменениями, которые он должен будет объяснить. Мне кажется, что его идея была в том, чтобы более быстрый Эгиналду выбегал в контратаку, и делал это успешнее, чем не столь проворный Траоре, в том, что опытный Степаненко против "Аталанты" будет более полезен в обороне, чем Бондаренко, в том что Грам на фланге станет более успешным, чем Конопля. Но получилось так, что этот футбол в исполнении "Шахтера" не был действенным. Можно же было так же не бить по воротам соперника, но хотя бы отодвинуть игру подальше от своих ворот? Можно, однако... Все это было похоже на такой вид спорта, как борьба - нас просто поставили в партер, то есть, в заранее невыгодное положение.

- Грустно было наблюдать за действиями легионеров "Шахтера", особенно бразильцев, в обороне...

- Все, конечно, зависит от конкретного человека, однако понятно, что бразильцам больше нравится играть в атаке, чем в обороне. Нынешние бразильцы в составе "Шахтера" действуют безвольно и небрежно. Некоторые из них - откровенно слабохарактерные, неготовы играть через не могу, в контакте - когда больно, когда надо идти в стык.

- Чья игра понравилась вам в составе "Аталанты"?

- В первую очередь - Де Кетеларе, Лукмана, де Роона. А ведь их успешная игра впереди была бы невозможной, если бы так качественно бы не действовала защита. Защитники "Аталанты" быстро отбирали мяч, и не позволяли "горнякам" долго находиться на чужой половине поля. Футболисты итальянской команды не боялись действовать один в один, и очень успешно играли индивидуально.

- Насколько вовремя сделал замены Пушич, и что это дало?

- Марино Пушич сделал все, как считал нужным. Возможно, стоило чуть раньше выпускать Бондаренко... А вот потребность в выходе Траоре и Конопли была более чем очевидной. Траоре должен был цепляться за мяч и создавать партнерам по команде возможности для атаки ворот соперника. Грама просто необходимо было менять, поэтому появление Конопли никого не удивило.

- Это тренерское поражение?

- Все будет валиться на Пушича, и это понятно. Скажут, что тактику не ту выбрал, состав, и так далее... Хотя, на поле не тренер ошибается, и не может тренер убрать технический брак некоторых исполнителей. По моему мнению, за такой результат должен отвечать и менеджмент клуба - те, кто подбирал новичков... Но, по горячим следам виноватым сделают, конечно, Марино Пушича.

- Дело может дойти до его отставки?

- А кто придет вместо него, и за какие деньги? А расходы придется считать, потому что вслед за Пушичем придется увольнять его тренерский штаб и избавляться от некоторых футболистов... Затем, если назначат нового тренера, придется и игроков новых покупать. В разгар сезона все это делать рискованно и не очень практично.

- Относительно практичности... Как сейчас можно оценить турнирное достижение "Шахтера" в текущей Лиге чемпионов?

- С определенной опаской можно предположить, что турнирный балл после ничьей с "Болоньей" будет единственным в активе "Шахтера" в этом турнире. И нам это сейчас придется воспринять, как данность. Играем в футбол, и слава богу! Представляем Украину в Лиге чемпионов - и уже хорошо. Надо понять, что некоторое время нам придется быть в положении, более привычном, например, для клубов Словакии, Сербии, Польши, которые не считают любой проигрыш катастрофой. Мы, в отличие от тех, кого я перечислил, постепенно поднимались вверх, и теперь нам тяжело, и больно падать вниз. Но такова реальность, - сказал Шелаев.