Марко Розе о поражении от Ювентуса: Это тяжелый урок, но мы должны сделать выводы из этой игры

Вчера "РБ Лейпциг" дома упустили победу с "Ювентусом", сыграв полчаса матча при этом в большинстве (2:3). Главный тренер "быков" Марко Розе после поединка не скрывал своего разочарования от результата, поскольку его команда остается без очков после двух туров Лиги чемпионов.

"В конце концов, мы должны признать качество игры "Ювентуса", в частности, второй гол Душана Влаховича. Однако, мы не очень хорошо защищались в двух эпизодах и не были хладнокровными в использовании собственных моментов. Это тяжелый урок, но мы должны сделать выводы из этой игры. У нас нет другого выхода. Мы постараемся совершенствоваться и использовать свои шансы на победу в следующих играх, подобных этой", - заявил Марко Розе.

Добавим, что следующий матч "РБ Лейпциг" сыграет в Бундеслиге 6 октября на выезде против "Хайденхайма".