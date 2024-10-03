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Грубая ошибка Нойера. Астон Вилла - Бавария 1:0. Видео гола и обзор матча

Лига Чемпионов

Банда Эмери зажигает уже и в ЛЧ

Грубая ошибка Нойера. Астон Вилла - Бавария 1:0. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Бавария" неожиданно уступила на выезде "Астон Вилле" во втором туре основного этапа Лиги чемпионов.

Единственный гол в матче на 79-й минуте забил Джон Дуран после неудачной игры на выходе Мануэля Нойера.

Это первое поражение мюнхенского клуба под руководством Венсана Компани.

Лига Чемпионов. 2-й тур

Бирмингем, Вилла Парк

Астон Вилла – Бавария 1:0

Гол: Дуран 79

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Бавария (Мюнхен) Астон Вилла (Бирмингем)
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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