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Грубая ошибка Нойера. Астон Вилла - Бавария 1:0. Видео гола и обзор матча
Банда Эмери зажигает уже и в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" неожиданно уступила на выезде "Астон Вилле" во втором туре основного этапа Лиги чемпионов.
Единственный гол в матче на 79-й минуте забил Джон Дуран после неудачной игры на выходе Мануэля Нойера.
Это первое поражение мюнхенского клуба под руководством Венсана Компани.
Лига Чемпионов. 2-й тур
Бирмингем, Вилла Парк
Астон Вилла – Бавария 1:0
Гол: Дуран 79
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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