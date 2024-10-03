Тьяго Мотта: Мы очень довольны победой и тем, как она состоялась

Во втором туре Лиги чемпионов "Ювентус", уступая по ходу встречи дважды, вырвал вдесятером победу на выезде у "Лейпцига" (2:3). Главный тренер "старой синьоры" Тьяго Мотта на послематчевой пресс-конференции отметил, что его подопечные провели хороший поединок и были смелыми в принятии решений, которые принесли команде три очка.

"Мы играли хорошо, даже в первом тайме, несмотря на то, что на перерыв ушли с разницей в один мяч. Мы очень довольны победой и тем, как она состоялась. Мы играли хорошо. Во втором тайме мы долго играли вдесятером, но мы не снизили свой уровень, и это сделало разницу. Мы старались идти вперед, действовать на опережение, играть в хороший футбол как в атаке, так и в защите, а также старались находить наших широких игроков на передних позициях. В конце концов, мы заслужили результат, у нас хватило мужества играть в свою игру даже в сложной ситуации, когда мы остались вдесятером. Ключевое слово - смелость. Смелость ребят, которые были полны решимости идти вперед, чтобы создать проблемы для соперника", - заявил Тьяго Мотта.

Добавим, что следующий матч "Ювентус" проведет в Серии А 6 октября дома против "Кальяри".