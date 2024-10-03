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Шевчук: В отличие от Шахтера, Аталанта показала современный футбол
Дончане проиграли со счетом 0:3
Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол
Экс-защитник "Шахтера" Вячеслав Шевчук прокомментировал поражение "горняков" от "Аталанты" (0:3) в матче 2-го тура Лиги чемпионов.
- "Аталанта" была сильнее "Шахтера" во всех аспектах: в плане организации игры, физической, тактической, технической подготовки. Бергамаски провели мощный матч в своем стиле: агрессивно и высоко прессингуя по всему полю. "Шахтер" ничего не смог с этим поделать, за всю игру, имея всего лишь один момент - когда пробивал Конопля в начале второго тайма.
Донецкая команда проиграла почти все единоборства и подборы, а это очень важно в футболе. Для меня современный футбол - это когда все игроки атакуют и все защищаются. В отличие от "Шахтера", "Аталанта" показала современный футбол. Итальянская команда вся шла в атаку и оборонялась, действуя компактно. "Шахтер" ничего не смог противодействовать сопернику, игроки не смогли один в один проявить себя.
- Я давно не видел такого слабого и безыдейного "Шахтера". 0 голов в Лиге чемпионов и мало моментов! Как думаете, в чем проблема, что "Шахтер" так невыразительно играет в этом сезоне?
- Мне сложно сказать, почему "Шахтер" так слабо выглядит, потому что я не внутри команды, и практически не общаюсь с игроками "горняков". Большая проблема идет еще со старта чемпионата, который "Шахтер" начал не очень удачно, и казалось был до конца не готов. В итоге это перешло на Лигу чемпионов.
Возможно, где-то в подготовке были проблемы, возможно, сказывается большое количество переездов. Может быть много факторов, но ответ на ваш вопрос знает только тренерский штаб и руководство клуба.
- Ван Леувена в прошлом сезоне уволили из "Шахтера" всего через 12 матчей. Как думаете, дадут ли еще шанс Пушичу?
- В футболе все меняется очень быстро. Сегодня ты можешь быть неудачником, а завтра - победителем. Поэтому постоянно надо быть в тонусе и не давать слабину. Решение по Пушичу должно принимать только руководство "Шахтера", - сказал Шевчук.
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