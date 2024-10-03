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Без зрелища, но с тремя очками. Ливерпуль - Болонья 2:0. Видео голов и обзор матча
Результат добыт
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" обыграл в домашних стенах "Болонью" (2:0) в Лиге чемпионов.
Победу "красным" принесли забитые мячи Алексиса Макаллистера и Мохамеда Салаха.
Лига Чемпионов. Этап лиги, 2-й тур
Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)
"Ливерпуль" — "Болонья" 2:0
Голы: Макаллистер (11), Салах (75)
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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