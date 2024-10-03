Мохамед Салах стал третьим игроком АПЛ, забившим в пяти домашних матчах подряд в Лиге чемпионов

Вчера "Ливерпуль" на своем поле переиграл "Болонью" со счетом 2:0. Одним из авторов забитых мячей был Мохамед Салах, который также записал на свой счет ассист в этом поединке и отметился интересным достижением.

Как сообщает Opta Analyst, египтянин стал третьим игроком АПЛ, который забил в 5 домашних матчах подряд в Лиге чемпионов. Ранее из представителей Премьер-лиги это делали Тьерри Анри ("Арсенал") и Рууд ван Нистелрой ("Манчестер Юнайтед"), которые отмечалась в 7 и 6 домашних матчах подряд соответственно.

Добавим, что Мохамед Салах в целом в Лиге чемпионов провел 80 матчей, где забил 44 гола и отдал 15 результативных передач.