Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мохамед Салах стал третьим игроком АПЛ, забившим в пяти домашних матчах подряд в Лиге чемпионов
Египтянин умеет приносить положительный результат своей команде
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "Ливерпуль" на своем поле переиграл "Болонью" со счетом 2:0. Одним из авторов забитых мячей был Мохамед Салах, который также записал на свой счет ассист в этом поединке и отметился интересным достижением.
Как сообщает Opta Analyst, египтянин стал третьим игроком АПЛ, который забил в 5 домашних матчах подряд в Лиге чемпионов. Ранее из представителей Премьер-лиги это делали Тьерри Анри ("Арсенал") и Рууд ван Нистелрой ("Манчестер Юнайтед"), которые отмечалась в 7 и 6 домашних матчах подряд соответственно.
Добавим, что Мохамед Салах в целом в Лиге чемпионов провел 80 матчей, где забил 44 гола и отдал 15 результативных передач.
Популярное сейчас
- "Слишком легко, как для Лиги Чемпионов". Шахтер – Аталанта. Обзор послематчевой итальянской прессы
- Хоффенхайм – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 03.10.2024
- Сухарь Трубина и позор Симеоне. Бенфика — Атлетико 4:0. Видео голов и обзор матча
- Аталанта изменила планы на матч ЛЧ против Шахтера из-за инцидента в аэропорту Бергамо
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО