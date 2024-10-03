Жирона установила необычный антирекорд Лиги чемпионов

Вчера, 2 октября, "Жирона" уступила "Фейеноорду" в домашнем матче второго тура Лиги чемпионов (2:3).

Два гола гостей из трёх были забиты "с помощью" футболистов испанского клуба.

Таким образом, "Жирона" стала первой командой в истории ЛЧ, которая забила автогол в каждой из своих первых двух игр на турнире.

Всего за два поединка команда украинского вингера Виктора Цыганкова уже трижды отправляла мяч в свои ворота и, тем самым, повторила антирекорд по количеству пропущенных автоголов за один розыгрыш Лиги чемпионов УЕФА. Столько же автоголов забил "Фенербахче" в сезоне 2007/08.