Жирона установила необычный антирекорд Лиги чемпионов

Вчера, 2 октября, "Жирона" уступила "Фейеноорду" в домашнем матче второго тура Лиги чемпионов (2:3).

Два гола гостей из трёх были забиты "с помощью" футболистов испанского клуба.

Таким образом, "Жирона" стала первой командой в истории ЛЧ, которая забила автогол в каждой из своих первых двух игр на турнире.

Всего за два поединка команда украинского вингера Виктора Цыганкова уже трижды отправляла мяч в свои ворота и, тем самым, повторила антирекорд по количеству пропущенных автоголов за один розыгрыш Лиги чемпионов УЕФА. Столько же автоголов забил "Фенербахче" в сезоне 2007/08.

2 - @GironaFC_Engl are the first side in @ChampionsLeague history to net an own goal in each of their first two games in the competition (also the first team to concede their first two goals by own goals in the competition. Misfortune. pic.twitter.com/E9SGjkxCRF