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Жирона установила необычный антирекорд Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Череда невезений

Жирона установила необычный антирекорд Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера, 2 октября, "Жирона" уступила "Фейеноорду" в домашнем матче второго тура Лиги чемпионов (2:3).

Два гола гостей из трёх были забиты "с помощью" футболистов испанского клуба.

Таким образом, "Жирона" стала первой командой в истории ЛЧ, которая забила автогол в каждой из своих первых двух игр на турнире.

Всего за два поединка команда украинского вингера Виктора Цыганкова уже трижды отправляла мяч в свои ворота и, тем самым, повторила антирекорд по количеству пропущенных автоголов за один розыгрыш Лиги чемпионов УЕФА. Столько же автоголов забил "Фенербахче" в сезоне 2007/08.

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Источник:
Opta
Опубликовал: Александр Бураков
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