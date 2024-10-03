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Лунин: Я рад снова выйти на поле, но Лилль нужно было побеждать

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Украинец впервые сыграл в сезоне

Лунин: Я рад снова выйти на поле, но Лилль нужно было побеждать

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин прокомментировал поражение от "Лилля" (0:1) в матче 2-го тура Лиги чемпионов.

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"Трудно анализировать. Я не знаю, не хватало ли нам агрессивности, креативности, больше борьбы...

Во втором тайме мы улучшили игру, но конечно, мы всегда хотим побеждать. Мы понимаем, какие цвета защищаем, но ничего страшного нужно продолжать работать.

Первый тайм был плохим, нам нужно проанализировать произошедшее и исправиться в следующей игре. Времени нет, игр много и нужно побеждать.

Лично я рад снова выйти на поле, передаю поддержку Тибо Куртуа, но сегодня нужно было побеждать. Мы не достигли этого, поэтому не могу быть доволен", – приводит слова Лунина Marca.

Заметим, что Андрей провел первый матч в сезоне. Ранее мышечное повреждение получил конкурент украинца Тибо Куртуа.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Алина Ерофеева
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