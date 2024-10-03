Арне Слот о победе над Болоньей: Она была непростой, но это нормально, если вы играете в Лиге чемпионов

Вчера "Ливерпуль" обыграл "Болонью" со счетом 2:0. "Красные" являются одними из семи команд, которые имеют 100% показатель побед после двух туров в еврокубке. Главный тренер "мерсисайдцев" Арне Слот поделился своими впечатлениями от выступления своих подопечных.

"[Это была] хорошая игра, потому что это была победа. Она была непростой, но это нормально, если вы играете в Лиге чемпионов, всегда есть большое сопротивление и много хороших команд играют в Лиге чемпионов - и "Болонья" одна из них. Вы также могли видеть [другие] результаты сегодня вечером, где были некоторые неожиданные результаты. Было приятно выиграть, сыграть на ноль, несколько хороших индивидуальных выступлений, так что в целом все позитивно. Мы можем совершенствоваться, мы должны совершенствоваться, это понятно, но есть также много позитива, который можно взять из сегодняшней игры, а также из других игр. В игре был момент, когда мы не контролировали ситуацию, и они угрожали нам больше, чем я хотел бы видеть, но опять же, это нормально", - сказал Арне Слот.

Добавим, что следующий матч "Ливерпуль" сыграет в Премьер-лиге 5 октября против "Кристал Пэлас".