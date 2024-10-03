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Поход к стоматологу? Скорее – в школу. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Аталанта 0:3
Чемпион Украины проиграл без шансов
Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол
Интересную аллегорию применил Марино Пучиш после поражения его "Шахтера" "Аталанте" во втором туре основного раунда Лиги чемпионов. Мол, сходили к стоматологу. Но как шутили на форумах, там уместнее упоминать другого врача, который исследует... хм, не будем об этом.
"Шахтер" сводили в школу – такое сравнение будет даже веселее. "Горнякам" преподнесли урок игры в футбол. У соперника была полная доминация, поэтому результат – закономерен.
На игре побывал фотокорреспондент UA-Футбол Михаил Лозовой. Его фотоработы – в фотогалерее.
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