Поход к стоматологу? Скорее – в школу. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Аталанта 0:3

Интересную аллегорию применил Марино Пучиш после поражения его "Шахтера" "Аталанте" во втором туре основного раунда Лиги чемпионов. Мол, сходили к стоматологу. Но как шутили на форумах, там уместнее упоминать другого врача, который исследует... хм, не будем об этом.

"Шахтер" сводили в школу – такое сравнение будет даже веселее. "Горнякам" преподнесли урок игры в футбол. У соперника была полная доминация, поэтому результат – закономерен.

На игре побывал фотокорреспондент UA-Футбол Михаил Лозовой. Его фотоработы – в фотогалерее.

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