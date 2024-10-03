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Марлон: Поражение от Аталанты станет уроком для нас на будущие матчи

Лига Чемпионов

"Шахтер" пропустил три безответных мяча

Марлон: Поражение от Аталанты станет уроком для нас на будущие матчи

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Марлон Гомес поделился мыслями после поражения от "Аталанты" (0:3) в матче 2-го тура Лиги чемпионов.

- Марлон, противостояние "Шахтер" - "Аталанта" завершилось с неутешительным счетом. Как ты оцениваешь игру и что, по твоему мнению, привело к этому поражению?

- Как по мне, мы сумели создать немало возможностей, учитывая то, что "Аталанта" - квалифицированный коллектив и участник еврокубков. Учитывая все эти факты, мы продемонстрировали хороший уровень, и этот поединок точно станет для нас хорошим уроком. Соревнования продолжаются, и впереди еще 6 матчей в Лиге чемпионов, где мы будем проявлять себя на максимум и даже больше.

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- Судя по счету, в чем "Аталанта" превзошла "Шахтер"?

- Как уже упоминал, у нас было достаточно хороших моментов по ходу игры, мы хорошо завершали атаки последним пасом. Возможно, немного не хватило реализации. Это станет уроком для нас на будущие матчи.

- В чем причина пропущенных голов и что можно было сделать, чтобы переломить ситуацию после первого и второго пропущенных мячей?

- "Аталанта" - это великолепная команда с большим опытом. Мы могли бы изменить ход игры, если бы лучше реализовали свои моменты, особенно в начале второго тайма. Нам немного не хватало резкости в завершающей фазе атаки. Соревнования продолжаются, сейчас сосредоточимся на следующей игре.

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- Для "Шахтера" это первый домашний матч на новом стадионе. Расскажи, какой была атмосфера и поддержка болельщиков?

- Для меня это был очень счастливый момент, ведь я воплотил свою мечту, а также мечты моих друзей и семьи, находясь здесь. Поддержка была невероятной, конечно, мы хотели одержать победу, но, к сожалению, не удалось порадовать болельщиков хорошим результатом. Однако я очень благодарен Германии и всем местным поклонникам футбола, которые поддерживали нас и создали домашнюю атмосферу. Уверен, предстоящие матчи принесут много положительных эмоций, - считает Марлон.

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Аталанта (Бергамо) Шахтер (Донецк) Марлон Гомес
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Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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oleg.m.3972 (Харьков)
03.10.2024 в 11:51
Как будто это первый такой урок... Уже пора б и выводы из таких горьких уроков делать. Этим и отличаются умные команды - умением извлекать выгоду из преподнесенных уроков, а не просто складированием этих уроков в ящик.
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Комментарии 1
oleg.m.3972 (Харьков)
03.10.2024 в 11:51
Как будто это первый такой урок... Уже пора б и выводы из таких горьких уроков делать. Этим и отличаются умные команды - умением извлекать выгоду из преподнесенных уроков, а не просто складированием этих уроков в ящик.
Ответить
0
1

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