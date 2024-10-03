Легенда Шахтера: Вопрос ко всей команде - они были как одиннадцать стоек

Бывший футболист "Шахтера" Олег Матвеев проанализировал стартовый состав "горняков" в матче 2-го тура Лиги чемпионов с "Аталантой" (0:3).

- Выбор стартового состава "Шахтера" удивил. Что подумали, когда увидели его?

- Очень удивился. Сначала даже не понял, кто на какой позиции будет играть. Понял уже потом, когда проанализировал. Для меня этот стартовый состав - не тот, которым "Шахтер" должен играть в Лиге чемпионов. Во-первых, за счет чего они хотели победить? Центрального нападающего не было. За счет фланговых бразильцев? Но я что-то не припомню их быстрых забеганий с мячом.

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- Какого футбола ждали от "Шахтера" с такой одиннадцаткой?

- Предполагал, что это будет игра в пять защитников. А когда началась игра, понял, что они играют по привычной схеме, однако футболисты располагаются не на своих позициях.

- В чем тогда заключалась идея Марино Пушича?

- Вероятно, в тактической гибкости, чтобы запутать Аталанту, но по факту запутали сами себя. По сути никто не отвечал за конкретные позиции - просто царил хаос. Мы увидели, что насытили центр поля, но что дальше?

- Опыт Алаа Грама в "Шахтере" до сегодняшнего дня насчитывал 11 минут, но его выпустили в старте. Начал он вроде бы неплохо...

- Они все начали неплохо. Однако это длилось максимум 10 минут - в это время мы увидели агрессию, прессинг, движение вперед... 10 минут, не больше!

- С начала уже второго матча Лиги чемпионов "Шахтер" якобы нацеливается на прагматичный футбол, чем уже не похож сам на себя в корне. Согласны?

- Конечно, согласен!

- Но в таком случае, почему Эгиналду, а не Траоре с идеей играть на столба?

- В "Шахтере" всегда был четко очерченный форвард. Если не исключительно для забитых голов, то для выполнения тактических задач - цепляться за мяч и давать время для забегания скоростным партнерам. А в этом матче не было ни того, ни другого. Я изначально не понял, за счет чего "Шахтер" хотел атаковать.

- Кто виноват в первом пропущенном голе?

- Не хочу выделять никого из футболистов. Вопрос ко всей команде - они были как стойки - одиннадцать стоек, которые не вступают в борьбу, только пласуются. В Лиге чемпионов так играть нельзя! Если иногда это удается в чемпионате Украины, то в Лиге чемпионов это невозможно. Сегодня один футболист обыгрывал пятерых соперников. Уточняю: один футболист "Аталанты" обыгрывал пятерых игроков "Шахтера"! Все плачутся и ни один не выполняет ни подкат, ни бросается под мяч, ни идут в агрессивный отбор вдвоем с подстраховкой друг друга.

- Увидели ли вы реакцию на первый пропущенный гол?

- Не было ни эмоций, ни лидера, который что-то скажу или напихает, ни реакции команды. И так во всех трех голах, - сказал Матвеев.