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Миятович раскритиковал игру Реала в матче с Лиллем: Это полузащита, в которой слишком много физической силы и не хватает креатива

Лига Чемпионов
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Бывший игрок сливочных скучает по Модричу и Кроосу

Миятович раскритиковал игру Реала в матче с Лиллем: Это полузащита, в которой слишком много физической силы и не хватает креатива

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "Реал" на выезде уступил "Лиллю" со счетом 0:1. "Сливочные" провели довольно слабую игру и это также отметил бывший игрок клуба Предраг Миятович. В эфире "Cadena SER" экс-футболист мадридцев заявил, что нынешнему королевскому клубу не хватает креативности в середине поля.

"Честно говоря, я не уверен в этой полузащите. Я думаю, что проблема против "Лилля" была в полузащите. Это полузащита, в которой слишком много физической силы и не хватает креатива. Мне очень не хватало Луки Модрича, а Тони Крооса здесь нет. Я думаю, что Чуамени, Камавинга и Вальверде имеют слишком много мышц и слишком жестко действуют с мячом. Я не думаю, что это правильная полузащита для этой игры "Реала". Вы говорили о плохой игре Винисиуса, но то, как он играет, во многом зависит от мячей, которые к нему прилетают. А против "Лилля" у нас не было креативной полузащиты, которая могла бы давать ему полезные мячи, чтобы он играл в свою игру. Что касается Эндрика, я думаю, что он еще не готов играть в старте, в этом году он должен выходить со скамейки запасных, чтобы воспользоваться моментом, когда команда-соперник снизит свой уровень, где он будет иметь возможность забить несколько голов", - цитирует Миятовича Marca.

Добавим, что следующий матч в Лиге чемпионов "Реал" проведет 22 октября дома против "Боруссии Дортмунд".

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Реал (Мадрид) Предраг Миятович Лилль
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
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