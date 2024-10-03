Юрий Вирт: Угроза увольнения Пушича? Это знает только президент Шахтера. Но игры нет

Бывший вратарь "Шахтера" Юрий Вирт эксклюзивно для UA-Футбол поделился мыслями о матче Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Аталантой", который закончился поражением "горняков" со счетом 0:3.

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- После 0:3 можно сказать, что "Шахтер" превращается в заурядную команду?

- Можно рассуждать много, но полностью проиграна игра – это факт. И досадно, что проиграли легко и без сопротивления. Первый тайм – один из худших за последнее время, как по результату, так и по игре. А второй тайм превратился в формальность. Даже не помог эксперимент с перетасовкой состава.

- Перед матчем наставник "горняков" Пушич сказал: "Мы знаем сильные стороны "Аталанты", но знаем и уязвимые места". Получается, бергамцы нашли уязвимые места "Шахтера". Какие они?

- Итальянцы лучше изучили своего соперника, и не дали ни одного шанса хотя бы забить гол престижа. Игра была проиграна во всех компонентах, особенно в единоборствах. "Шахтер" предстал небоеспособным коллективом. Тяжело гадать, на что рассчитывал Пушич. И по составу, и по игре за счет чего команда хотела хотя бы не проиграть? "Горняки" тяжело вошли в игру, плохо работали с мячом и сами себе "привозили" моменты. Это еще хорошо, что счет 0:3, а не больше. Сегодня "Шахтеру" не по силам играть на равных с такой командной как "Аталанта".

- В течение матча "Шахтер" не создал ни одного голевого момента, кроме шанса у Конопли, и не нанес ни одного удара в створ ворот…

- Были подходы к воротам соперника, но все это без остроты, без ударов. Только комментатор матча создавал остроту, поднимая градус, когда "Шахтер" подбирался к воротам гостей. От него мы хоть услышали какие-то эмоции (смеется). В атаке ничего не создали, просто не могли вскрыть оборону итальянцев. В этот вечер "Шахтер" разочаровал даже не по результату, а по игре. В последних матчах донетчане тяжело создают моменты. Мы видели это в двух поединках против "Болоньи" и "Аталанты", а также в последней игре чемпионата с "Вересом". Есть над чем задуматься. Если брать матчи еврокубков, то нашим грандам, - "Динамо" и "Шахтеру", - тяжело даются игры с итальянскими командами. "Лацио" и "Аталанта" обыграли наших с одинаковым и неприличным счетом 3:0.

- Все три гола были забиты после навесов и прострелов с центральной зоны штрафной площадки.

- Это говорит о проигранной борьбе защитниками "Шахтера". Почему так легко забивали? В одном эпизоде не доиграл Бондарь, в другом – Педро, и если сложить все вместе – проиграна борьба и в целом поединок. Любая подача была опасна и после них расстреливали Ризныка. Вспоминается послематчевая пресс-конференция Пушича с игры "Карпаты" - "Шахтер", когда львовяне забили после стандартного положения, где он говорил: "Мы целую неделю работали над стандартами у своих ворот, и все равно пропустили". И опять повторяется одна и та же ошибка. После стандартов и навесов легко дают подавать и без сопротивления позволяют бить по воротам. Не зря Ризнык после второго гола эмоционально апеллировал к защитникам.

- Сейчас наверняка нависла угроза над Пушичем?

- Это знает только президент клуба Ринат Ахметов, дать кредит доверия Пушичу или нет? Но то, что игра "Шахтера" не добавляет болельщикам оптимизма – это очевидно. Пока нет игры и результата.