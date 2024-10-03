Компани - после 0:1 от Астон Виллы: Это горькое поражение, но судьба Лиги чемпионов сегодня не решилась

Главный тренер "Баварии" Венсан Компани проанализировал поражение "Астон Виллы" в матче второго тура основного раунда Лиги чемпионов (0:1).

"Это горькое поражение, но судьба Лиги чемпионов сегодня не решилась. Мы должны продолжать идти вперед и вернуться на победный путь.

Я всегда хочу побеждать. Ни секунды не думал о том, чтобы сыграть вничью 0-0.

Первое поражение на групповом этапе ЛЧ с 2017 года? Когда дело доходит до победы или поражения, не нужен контекст стольких лет. У каждой игры своя история. У нас были большие шансы, но мы ими не воспользовались. Мы упустили момент, и в итоге "Вилла" забила гол. Я убежден, что мы команда, которая будет забивать голы чаще, чем не делать этого. Но сегодняшний поединок - это история", - приводит слова Компани Bayern & Germany.