  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Компани - после 0:1 от Астон Виллы: Это горькое поражение, но судьба Лиги чемпионов сегодня не решилась
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Компани - после 0:1 от Астон Виллы: Это горькое поражение, но судьба Лиги чемпионов сегодня не решилась

Лига Чемпионов

Никакого отчаяния

Компани - после 0:1 от Астон Виллы: Это горькое поражение, но судьба Лиги чемпионов сегодня не решилась

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Баварии" Венсан Компани проанализировал поражение "Астон Виллы" в матче второго тура основного раунда Лиги чемпионов (0:1).

"Это горькое поражение, но судьба Лиги чемпионов сегодня не решилась. Мы должны продолжать идти вперед и вернуться на победный путь.

Я всегда хочу побеждать. Ни секунды не думал о том, чтобы сыграть вничью 0-0.

Первое поражение на групповом этапе ЛЧ с 2017 года? Когда дело доходит до победы или поражения, не нужен контекст стольких лет. У каждой игры своя история. У нас были большие шансы, но мы ими не воспользовались. Мы упустили момент, и в итоге "Вилла" забила гол. Я убежден, что мы команда, которая будет забивать голы чаще, чем не делать этого. Но сегодняшний поединок - это история", - приводит слова Компани Bayern & Germany.

По теме
yellow-arrow
Наставник Лилля - после победы над Реалом: Вот зачем мы делаем эту работу. Это моменты, которые останутся с нами
yellow-arrow
Предраг Миятович раскритиковал игру Реала в матче с Лиллем: Это полузащита, в которой слишком много физической силы и не хватает креатива
yellow-arrow
Легенда Шахтера: Вопрос ко всей команде - они были как одиннадцать стоек
Венсан Компани Бавария (Мюнхен) Астон Вилла (Бирмингем)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Bayern&Germany
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости