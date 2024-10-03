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Наставник Лилля - после победы над Реалом: Вот зачем мы делаем эту работу. Эти моменты останутся с нами
Незабываемый день для "догов"
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Лилля" Бруно Женезио поделился эмоциями после неожиданной победы над "Реалом" (1:0) в матче второго тура Лиги чемпионов (1:0).
"Вот зачем мы делаем эту работу — чтобы делиться невероятно сильными эмоциями с нашими болельщиками, между собой, с нашими семьями и теми, кто работает с нами в клубе. Вот что делает этот вид спорта таким прекрасным. Это моменты, которые останутся с нами.
Нам нужно было расслабиться, подойти к этой игре со спокойной головой и сыграть в полную мощь. От нас требовалось хорошо защищаться и не уклоняться от вызова. Когда вы забиваете перед самым перерывом - это лучшее время для гола. Трудно выдерживать давление, когда вы устали, но игроки оставались сильными", - цитирует Женезио УЕФА.
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