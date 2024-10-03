  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Ади Хюттер о ничьей с загребским Динамо: Честно говоря, для нас это хороший результат
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ади Хюттер о ничьей с загребским Динамо: Честно говоря, для нас это хороший результат

Лига Чемпионов

Монегаскам удалось совершить камбэк

Ади Хюттер о ничьей с загребским Динамо: Честно говоря, для нас это хороший результат

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера "Монако" сумел вырвать ничью у загребского "Динамо", уступая сопернику по ходу встречи со счетом 2:0. Главный тренер "красно-белых" Ади Хюттер на послематчевой пресс-конференции похвалил своих игроков за то, что они боролись до последнего и добыли одно очко.

"Честно говоря, для нас это хороший результат. Я хотел бы отдать должное менталитету моих игроков, которые не сдавались, играя в сложных условиях. Я также хотел бы поздравить загребское "Динамо", которое провело очень хорошую игру. Не могу сказать, что я счастлив, но после того, как мы проигрывали в два мяча, я должен сказать, что доволен ничьей, хотя мы хотели выиграть. Нам повезло дважды отыграться, поэтому мы должны быть осторожными! Даже в игре с Монпелье мы заслуживали победу. Сегодня нам повезло отыграться с двух мячей. В Лиге чемпионов каждое очко дается тяжело, особенно здесь, в Загребе, против "Динамо". Так что мы рады, что забрали одно очко", - заявил Ади Хюттер.

Добавим, что следующий матч "Монако" в Лиге чемпионов сыграет 22 октября дома против "Црвены Звезды".

По теме
yellow-arrow
Федорчук: Судаков - это разочарование. Сейчас его стоимость даже не 30 млн
yellow-arrow
"Каждый должен сделать выводы". Срна ответил, изменился ли кредит доверия к Пушичу
yellow-arrow
Матвеев: Позиция Пушича не выглядит прочной. Один-два матча и могут быть радикальные решения
Монако Ади Хюттер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Монако
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости