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Ади Хюттер о ничьей с загребским Динамо: Честно говоря, для нас это хороший результат
Монегаскам удалось совершить камбэк
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "Монако" сумел вырвать ничью у загребского "Динамо", уступая сопернику по ходу встречи со счетом 2:0. Главный тренер "красно-белых" Ади Хюттер на послематчевой пресс-конференции похвалил своих игроков за то, что они боролись до последнего и добыли одно очко.
"Честно говоря, для нас это хороший результат. Я хотел бы отдать должное менталитету моих игроков, которые не сдавались, играя в сложных условиях. Я также хотел бы поздравить загребское "Динамо", которое провело очень хорошую игру. Не могу сказать, что я счастлив, но после того, как мы проигрывали в два мяча, я должен сказать, что доволен ничьей, хотя мы хотели выиграть. Нам повезло дважды отыграться, поэтому мы должны быть осторожными! Даже в игре с Монпелье мы заслуживали победу. Сегодня нам повезло отыграться с двух мячей. В Лиге чемпионов каждое очко дается тяжело, особенно здесь, в Загребе, против "Динамо". Так что мы рады, что забрали одно очко", - заявил Ади Хюттер.
Добавим, что следующий матч "Монако" в Лиге чемпионов сыграет 22 октября дома против "Црвены Звезды".
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