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Матвеев: Позиция Пушича не выглядит прочной. Один-два матча и могут быть радикальные решения

Лига Чемпионов

Легенда "Шахтера" - о возможной смене на тренерском мостике команды

Матвеев: Позиция Пушича не выглядит прочной. Один-два матча и могут быть радикальные решения

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

Новина українською

Бывший футболист "Шахтера" Олег Матвеев поделился своими мыслями относительно матча "горняков" против "Аталанты" (0:3), а также оценил возможные изменения на тренерском мостике команды.

- За два матча Лиги чемпионов у "Шахтера" ни одного гола и лишь один удар в створ - с пенальти на старте матча против "Болоньи".

- Это и есть показатель. Я играл за эту команду и болею за нее много-много лет, и такого не припомню.

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- В чем видите такие проблемы горняков на старте сезона?

- Команда укомплектована неплохо. И украинцы, и легионеры - все хорошие, с потенциалом. Но нет никакой командной игры. Даже привычный контроль мяча сейчас разладился. Сейчас они не знают, что делать с мячом, где кому играть с точки зрения позиций, а еще они не готовы функционально.

- Насколько позиция Марино Пушича в "Шахтере" выглядит крепкой?

- Мне кажется, она совсем не выглядит прочной. С такой игрой еще один-два матча и могут быть радикальные решения. Это все длится уже не один день, - считает Матвеев.

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Олег Матвеев Аталанта (Бергамо) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Zbirna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Nevermore (Донецк)
03.10.2024 в 13:15
физрук
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Комментарии 2
Nevermore (Донецк)
03.10.2024 в 13:15
физрук
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avatar
Пан Коцький (Єкабпілс)
03.10.2024 в 13:23
Ти в донецькій школі працюєш ?
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