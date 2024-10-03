Матвеев: Позиция Пушича не выглядит прочной. Один-два матча и могут быть радикальные решения

Бывший футболист "Шахтера" Олег Матвеев поделился своими мыслями относительно матча "горняков" против "Аталанты" (0:3), а также оценил возможные изменения на тренерском мостике команды.

- За два матча Лиги чемпионов у "Шахтера" ни одного гола и лишь один удар в створ - с пенальти на старте матча против "Болоньи".

- Это и есть показатель. Я играл за эту команду и болею за нее много-много лет, и такого не припомню.

- В чем видите такие проблемы горняков на старте сезона?

- Команда укомплектована неплохо. И украинцы, и легионеры - все хорошие, с потенциалом. Но нет никакой командной игры. Даже привычный контроль мяча сейчас разладился. Сейчас они не знают, что делать с мячом, где кому играть с точки зрения позиций, а еще они не готовы функционально.

- Насколько позиция Марино Пушича в "Шахтере" выглядит крепкой?

- Мне кажется, она совсем не выглядит прочной. С такой игрой еще один-два матча и могут быть радикальные решения. Это все длится уже не один день, - считает Матвеев.